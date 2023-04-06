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Україна готує 40 тисяч бійців штурмової бригади для контрнаступу - Reuters

6 квітня 2023, 08:18
Невдала спроба відвоювати територію може підірвати оптимізм серед ключових прихильників і підштовхнути їх до того, щоб спонукати Київ почати переговори з РФ.
ЗСУ, війна, українські військові
Від майбутнього контрнаступу Києва залежить багато чого / Фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

У найближчі тижні або місяці Україна хоче використовувати для контрнаступу вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 000 солдатів. Йдеться про "Гвардію наступу", яку готує МВС. Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив агентству, що, на його думку, Україна як і раніше володіє значним мобілізаційним потенціалом. За його словами, серед його рекрутів є жінки, люди без військового досвіду, а також колишні поліцейські та військовослужбовці.

Агентство пише, що від майбутнього контрнаступу Києва залежить багато чого.

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"Невдала і з великими втратами спроба відвоювати територію у російських військ може підірвати оптимізм серед ключових прихильників Заходу та підштовхнути їх до того, щоб спонукати Київ почати переговори з Москвою", – йдеться в публікації.

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. До того часу триватиме оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

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