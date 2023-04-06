Китай відхрестився від "безмежної дружби" з РФ - аналітики ISW

Кремлівський диктатор Путін не зміг отримати вигоди з двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін на зустрічі в Москві у березні 2023 / скріншот YouTube

Президент країни-агресора Володимир Путін спробував представити Росію як шановану світову державу на фоні того, що Китай применшив тісні відносини з РФ.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, в ході якої відзначив тісні відносини Росії з Сирією та співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

"Путін заявив, що Сирія є надійним партнером, з яким Росія досягла низки домовленостей під час нещодавньої поїздки президента країни Башара Асада до Росії 14 березня. Путін також розкритикував послів США і країн Європейського союзу (ЄС) і заявив, що Захід несе відповідальність за війну в Україні та геополітичну конфронтацію з Росією", - наголошується у звіті.

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Аналітики нагадали, що посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив 5 квітня, що російсько-китайська спільна заява про "безмежність" їхніх зв'язків була спотворена. Крім того, він назвав "безмежність" "чисто риторичною заявою".

"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", - резюмували фахівці.

Заяви посла Китаю в ЄС про війну в Україні

Нагадаємо, посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що слова про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном - не більше ніж риторичний прийом. Він зазначив, що КНР не підтримує так звану "спецоперацію" Росії в Україні, а також не визнає, що Крим – територія РФ.

Більше того, КНР не визнає територіями РФ та інші українські землі, які країна-агресор незаконно анексувала. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

"(Дружба) без обмежень" – це не що інше, як риторика", – сказав він, коментуючи торішню декларацію президентів Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна, яку, за словами дипломата, критики протрактували неправильно.

Фу Цун також зазначив, що Китай не надає Росії військову підтримку.

Він також пояснив, що свого часу Пекін не засудив війну РФ проти України, оскільки там розуміють звинувачення РФ на адресу НАТО. За його словами, китайська влада вважає, що справжні причини війни набагато складніші, ніж кажуть західні лідери.

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