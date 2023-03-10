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ЗСУ підуть у контрнаступ до кінця квітня, всі окуповані території звільнятимуть у 5-6 етапів – експерт

10 березня 2023, 10:10
Точне розуміння, куди далі буде рухатися війна, з’явиться у червні цього року, зазначає Селезньов.
Украинские военные, Владислав Селезнев
Усі окуповані території звільнятимуть у 5-6 етапів, вважає військовий експерт Владислав Селезньов/ УНІАН, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Українські військові можуть піти у контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. До того часу триватиме оперативна пауза.

Терміни підготовки військових до контрнаступу напряму залежать від обсягів і темпів постачання військово-технічної допомоги від західних партнерів. Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю".

"Де саме відбуватиметься контрнаступ? Це може бути південь Запорізької області, можливо, інші напрямки російсько-українського фронту, але він обов'язково розпочнеться. Що більшими будуть обсяги матеріально-технічних запасів, палива, боєприпасів, інших складових військової логістики, то тривалішим буде наступ українських Сил оборони", – зазначає військовий експерт.

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З середини квітня до кінця травня захисники України можуть звільнити частину окупованих територій, після чого на звільнених територіях проводитимуться певні стабілізаційні заходи. Далі українська армія знову накопичуватиме резерви і ресурси для продовження контрнаступу, адже неможливо буде звільнити усі загарбані росіянами території "одним махом"

"Думаю, операцію такого рівня відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року буде поділено на п'ять або навіть шість етапів", – вважає експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік – начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

У червні повинні бути зрозумілі подальші тенденції – як буде розвиватися ситуація надалі. Тоді може бути зрозуміло, яким є стан російської економіки та що Путін робитиме далі.

"Очевидно, що коли українська армія перейде в контрнаступ на півдні Запорізької області, з великою ймовірністю російський гарнізон на півдні Херсонської області теж втікатиме, бо у разі перерізання шляхів відходу путінські частини та підрозділи опиняться в оперативному оточенні, тут вони чітко потрапляють під бойову роботу українських HIMARS", – пояснює військовий експерт.

У той же час він наголошує, що такий розвиток подій можливий за умови, що захід стабільно надаватиме нам допомогу у вигляді ракет до РСЗВ HIMARS та високоточних артилерійських снарядів у таких кількостях, щоб покривали потреби української армії.

Але оперативна пауза, яка триватиме найближчим часом, не означає, що на фронті нічого не відбуватиметься. Російські окупанти і далі будуть намагатися штурмувати на різних напрямках і можливі ракетні обстріли території України, каже Селезньов.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше екс-директор у справах Європи в Радбезі США, підполковник армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переламати хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist із посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться та намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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