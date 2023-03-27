Контрнаступ ЗСУ активно готується: експерт назвав пріоритетний напрямок

Поки що погода заважає застосовувати бронетехніку, адже поля ще недостатньо висохли. Тому можливі локальні бої тактичного рівня без застосування бронетехніки.

Експерт назвав пріоритетний напрямок для контрнаступу українських сил/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Українські військові активно готуються до масштабного контрнаступу. Пріоритетним напрямком стане південь Запорізької та Херсонської областей.

При цьому російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозреватель".

Він зазначає, що загарбники уже не впевнені, що річка Дніпро завадить українським військовим у звільненні цих територій, тому вони перестраховуються.

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Дуже важливе значення для проведення боїв матиме погода, каже Селезньов. Так, поля ще недостатньо висохли для використання бронетехніки. За його словами, очевидно, що у найближчі місяці поля будуть покриті брудом, тому буде неможливо активно застосовувати бронетехніку. Бої будуть мати локальний характер тактичного рівня, і бронетехніка не часто використовуватиметься.

Селезньов зазначив, що зараз українські військові ведуть локальний наступ тільки на двох напрямках – Бахмутському та Авдіївському, а на інших ділянках накопичують сили.

Експерт припустив, що контрнаступ може допомогти повернути південь Херсонської та Запорізької областей.

"Є певні досить вагомі передумови до того, що не лише Херсон, який вже повернувся під контроль українських Сил оборони, а й інші регіони півдня Запорізької та Херсонської області повернуться під контроль України", – припустив Селезньов.

Контрнаступ Сил оборони України

Раніше військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Тим часом глава Генерального штабу Естонії Тармо Кундлі зазначав, що українські військові готуються до потужному контрнаступу, і вже через кілька тижнів погода дозволить ЗСУ використовувати на сході танки.

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