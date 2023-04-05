РФ намагається знайти гроші за кордоном для затяжної війни з Україною - розвідка Великої Британії

Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

РФ хоче знайти гроші для затяжної війни з Україною / Фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони стануть причетними до вторгнення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

У зведенні британської розвідки наголошується, що 28 березня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

Щойно розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії й, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит в Росії.

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"Такі інвестори будуть побічно фінансувати вторгнення Росії в Україну", - акцентують у британському Міноборони.

Свіжий звіт британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ/status

За даними розвідки, в останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони будуть в змозі повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити проломи у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається неясним, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - йдеться у повідомленні.

За даними російського Центрального банку, до 1 січня 2023 року російський зовнішній борг досяг 381 мільярда доларів.

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор Володимир Путін готує населення країни-агресора Росії до життя в стані тривалої війни проти України. Це означає визнання краху концепції так званої "спеціальної військової операції". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Тим часом Збройні Сили України готуються до контрнаступу. Воно може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

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