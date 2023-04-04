Крим став 'однією з найукріпленіших' територій: як ЗСУ звільнятимуть півострів - WP

ЗСУ можуть зробити ситуацію в Криму нестерпною для окупантів. В результаті країні-агресору РФ доведеться піти на переговори про його статус.

Країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Однак Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "в класичному сенсі". Про це пише видання The Washington Post .

Журналісти, з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar, зазначають, що в анексованому Криму спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно та в інших частинах півострова.

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові рови та артилерійські знаряддя. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких в деяких випадках перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди "зубів дракона" - бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

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Також країна-окупант Росія значно зміцнила позиції на кордоні Криму з материковою частиною України.

На знімку села Вітіно в Саакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з'явилася лінія окопів. На одному зі знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах. Зазначається, що аналітикам важко пояснити ці дії РФ з точки зору військової логіки.

Оборонні споруди в більшості випадків з'явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перешкоди в разі наступу ЗСУ.

"Крим можна тепер вважати "однією з найбільш укріплених" територій в зоні війни", - пише WP.

Водночас Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "в класичному сенсі". Найімовірніше, ЗСУ вдаються до тактики постійного вимотування і встановлення вогневого контролю над окупованим півостровом.

"З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, і в результаті Росії, можливо, доведеться піти на переговори про його статус", – вважає директор російської програми в центрі військово-морського аналізу США Майкла Кофмана.

Звільнення Криму

Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів - "кощеєва смерть" Путіна. Після його втрати вплив Путіна повністю "обнулиться" навіть на території РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що російські окупаційні війська почали неабияк панікувати через майбутній контрнаступ Збройних сил України в напрямку Криму. У зв'язку з цим, загарбники риють траншеї, облаштовують сховища, а також евакуюють свої сім'ї з тимчасово окупованого півострова.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. За його словами, для реалізації сценарію силам оборони України знадобиться далекобійна зброя.

На думку військового експерта Романа Світана, у армії України буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням загарбників. Другий - фронтальний захід ЗСУ на півострів. Перший сценарій кращий, оскільки в другому випадку війна в Криму може піти за сценарієм Донбасу.

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