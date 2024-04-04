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Резерви на передачу Україні систем ППО у партнерів є: експерт розкрив деталі

Юлія Закрепа
4 квітня 2024, 18:59оновлено 4 квітня, 19:30
Системи ППО подібні Patriot є, у першу чергу в арсеналах країн - членів НАТО, які розташовані на території Європи.
Резерви на передачу Україні систем ППО у партнерів є: експерт розкрив деталі
Для України знайдуть нові системи ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що в той час, коли потерпають від ракетних ударів РФ українські міста, системи ППО простоюють на території країн НАТО.

"Річ у тім, що системи ППО подібні Patriot є, у першу чергу в арсеналах країн - членів НАТО, які розташовані на території Європи. Крім того, доволі багато таких систем є на зберіганні в США. Мова йде, що зараз на тлі посилення терору з боку РФ у вигляді жорстких бомбардувань території України з використанням керованих авіаційних бомб, тактичних ракет, цілком можливо знайти до десятка одиниць Patriot. Це підвищить спроможності нашої ППО, поки ми не отримаємо якісь інші можливості, які можуть бути пов'язані з виробництвом власної системи ППО або з надходженням західної авіації", - зауважив військовий експерт для телеканалу "Еспресо".

За його словами, у той час, коли потерпають від ракетних ударів українські міста, ці системи ППО простоюють на території країн НАТО.

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"Є системи ППО, які можна було перерозподілити, тому що ми вже бачили подібні приклади, коли Україна отримала напередодні сезону цього російського терору деякі системи у так звану оренду. Деталей ми не знаємо, але щонайменше повідомлялося про передачу Україні кількох таких систем ППО. Тож і у такому випадку слід говорити, що резерви на передачу подібних систем Україні у партнерів є. У цьому є сувора необхідність і наші партнери повинні зробити такі, можливо, у них непопулярні рішення, але вони необхідні для безпеки й самої Європи", - підкреслив Валерій Рябих.

Хто такий Валерій Рябих?

Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли. Окупанти проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи або маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції.

У США вибалакали секрет ППО України. Головнокомандувач Повітряних сил США у Європі генерал Джеймс Гекер висловив подив, як саме українські військові відстежують напрямок "Шахедів" під час повітряних атак Росії.

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