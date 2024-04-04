'Дуже потужно і швидко': Подоляк розкрив успіхи ударів ЗСУ по Росії

Михайло Подоляк вважає, що ГУР та СБУ сьогодні - це найефективніші та найкреативніші з усіх спецслужб будь-якої країни.

https://glavred.net/ukraine/duzhe-potuzhno-i-shvidko-podolyak-rozkriv-metu-ta-naslidki-udariv-po-rosiji-10555520.html Посилання скопійоване

Подоляк анонсував нові удари по Росії / колаж: Главред, скріншоти: відео

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, наскільки Україна наблизилась до мети ударами по військових об'єктах на території Росії.

"Про це краще, безумовно, говорити з нашими військовими. Я не хочу втручатись в тактику чи навіть в стратегію дій військових, щоб не завдати шкоди. Але я вам скажу, що Україна дуже потужно і швидко просувається в цих напрямках. Я говоритиму про технологічну складову, не про тактичні задуми наших Збройних Сил чи наших спецслужбістів", - пояснив Подоляк в інтерв'ю для 24 каналу.

Радник ОП вважає, що ГУР та СБУ сьогодні - це найефективніші та найкреативніші з усіх спецслужб будь-якої країни.

відео дня

"З технологічного погляду, ми маємо суттєві здобутки в цьому напрямку. А вже про тактичне, стратегічне та військове - краще з військовими говорити. Чи використовуватимуть вони ці технологічні, проривні речі, які в нас є", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

"Бавовна" в Росії: що відомо

Нагадаємо, що на найпотужнішому заводі Росії "Уралмаш" пролунали вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що вибухи в тимчасово окупованому Севастополі були пов’язані з операцією, яку проводило ГУР МОУ. Відомо, що працювала група на місці.

У Ростові після серії вибухів спалахнула пожежа біля зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляють, що там може перебувати зернозбиральна техніка й паливо.За даними МНС Росії, площа загоряння становила 1 тис. кв. м.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред