УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту: в ISW розкрили плани РФ

Юлія Закрепа
18 березня 2024, 11:38
Шойгу наказав, щоб ЧФ встановив додаткове озброєння, включаючи великокаліберні системи та кулемети для посилення оборони Росії.
Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту: в ISW розкрили плани РФ
Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту / колаж: Главред, фото: flot.com, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Міністерство оборони Росії змінило командувача Чорноморського флоту, маючи намір захищати ЧФ від українських ударів.

Аналітики ISW нагадали, що 17 березня Міноборони Росії повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт ЧФ в окупованому Севастополі (Крим), де отримав доповіді про операції України та результати діяльності ЧФ.

Шойгу підкреслив, що ЧФ повинен проводити щоденні тренування з відбиття ударів повітряних і безпілотних морських засобів, щоб усі російські екіпажі були готові до оборони від таких ударів. Російський міністр наказав, щоб ЧФ встановив додаткове озброєння, включаючи великокаліберні системи та кулемети для посилення оборони Росії.

відео дня

"Шойгу також отримав звіт від російського віцеадмірала Сергія Пінчука, який, як стверджували деякі російські джерела, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача ЧФ. Проте ISW не може підтвердити це твердження", - зазначили в ISW.

Американські аналітики вважають, що позиція Шойгу щодо захисту ЧФ висуває умови для того, щоб він або приписав собі заслуги, якщо ЧФ стане ефективнішим у захисті себе від українських ударів, або звинуватив інших командувачів, якщо ЧФ зазнає невдачі в цій спробі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ліквідація Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, що у ВМС розкрили деталі підготовки нових ударів по флоту РФ у Чорному морі. На сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі і тепер можна говорити про позитивну тенденцію дій українських сил у Чорному морі.

Валентин Бадрак розкрив сценарій, як Росія назавжди втратить Чорноморський флот. Він вважає, що Чорноморський флот Україна знищить власними дронами і власними ракетами, які так само будуть вироблятися і будуть дальністю тисячу й більше кілометрів.

У ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот. Агресор Росія не здатна поповнювати корабельний склад Чорноморського флоту оптимальною кількістю кораблів, сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Чорноморський флот чорноморський флот РФ
Реклама

Головне за день

Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

11:55 Україна
Україна отримає боєприпаси союзників Росії - WSJ

Україна отримає боєприпаси союзників Росії - WSJ

11:12 Україна
Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити "санітарну зону" в Україні

Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити "санітарну зону" в Україні

09:36 Світ
Всі головні новини

Популярне

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку 12686

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі 7367

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секунд - рецепт 4941

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секунд - рецепт

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління 3937

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

Останні новини

12:37

"У демократів є козир": Кочетков пояснив, у чому проблема Трампа і Байдена на виборах

12:24

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом на п'ять днів

12:15

Кольори фарб, які зроблять інтер'єр "застарілим": дизайнер поділився порадами

12:04

СБУ під Києвом затримала сім'ю, яка наводила російські ракети і ховала окупантів

11:59

Китайський гороскоп на завтра 19 березня: Кролики творитимуть, Бикам - романтика

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:55

Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

11:54

Соломія Вітвіцька розповіла, як закрутився роман з її чоловіком-військовимФото

11:38

Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту: в ISW розкрили плани РФ

11:16

Клопотенко розповів, скільки грошей він отримав за перемогу в шоу "МастерШеф"

Реклама
11:12

Україна отримає боєприпаси союзників Росії - WSJ

11:02

Ми переїжджаємо: після скандалу з Мальдівами бойфренд Пренткович відвозить сім'юФото

11:01

Три кухонні відходи зроблять квіти гортензій яскравими: жінка поділилась лайфхаком

10:51

"Шляхом переговорів": Трамп розповів, чи дасть Путіну окупувати Україну

10:36

Окупанти зупинили масові ракетні атаки: Гуменюк розповіла, до чого готуватися

10:19

Путін цинічно прокоментував смерть Навального, уперше назвавши його прізвище

10:18

Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради невірного ексчоловіка Піке

10:02

Гороскоп на завтра 19 березня 2024: Близнюкам - ніякого алкоголю, Рибам - важливий дзвінок

10:00

Коли можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: категорично заборонені дні

09:59

За образу дітей: зрадниця Лоліта стала на бік Пугачової

09:39

Чому люди можуть залишитися без стажу та пенсії: пояснення чиновників

Реклама
09:36

Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити "санітарну зону" в УкраїніВідео

09:15

Окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі - ISW

09:09

Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка

08:49

Як позбутися цвілі на стінах: скажіть плісняві "прощавай" назавжди

08:27

Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають на службу

08:10

Як заяви Макрона сколихнули КремльПогляд

07:35

РФ завдала ракетного удару по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальникФото

07:00

"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

06:10

Програма нового терміну Путіна - глобальна катастрофаПогляд

04:30

Зброя і добровольці для України: експерт розкрив несподіваний центр допомоги

03:46

Кого не можна кликати у дім 18 березня, щоб не втратити щастя - прикмети дня

02:32

Чому не можна ставити кімнатні рослини на підвіконня: які квіти в небезпеці

02:02

Навіщо квітникарі встромляють по 5 сірників у квіткові горщики

01:35

Яку помилку не варто робити: шеф-кухар дав рецепт ідеального картопляного пюре

01:20

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

00:32

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

17 березня, неділя
22:51

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:05

Визвольна операція у РФ: Буданов назвав головну мету російських повстанців

21:22

Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

21:11

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

Реклама
20:07

Новий формат міграції з УкраїниПогляд

20:02

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

19:29

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

19:15

Місячний календар на 18 березня: день, коли будуть несподівані повороти

19:13

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецептВідео

19:06

Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

18:59

Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black HawkВідео

18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронівВідео

17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти