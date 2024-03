Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту: в ISW розкрили плани РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Міністерство оборони Росії змінило командувача Чорноморського флоту, маючи намір захищати ЧФ від українських ударів.

Аналітики ISW нагадали, що 17 березня Міноборони Росії повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт ЧФ в окупованому Севастополі (Крим), де отримав доповіді про операції України та результати діяльності ЧФ.

Шойгу підкреслив, що ЧФ повинен проводити щоденні тренування з відбиття ударів повітряних і безпілотних морських засобів, щоб усі російські екіпажі були готові до оборони від таких ударів. Російський міністр наказав, щоб ЧФ встановив додаткове озброєння, включаючи великокаліберні системи та кулемети для посилення оборони Росії.

Американські аналітики вважають, що позиція Шойгу щодо захисту ЧФ висуває умови для того, щоб він або приписав собі заслуги, якщо ЧФ стане ефективнішим у захисті себе від українських ударів, або звинуватив інших командувачів, якщо ЧФ зазнає невдачі в цій спробі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.