Україна до кінця року зможе відкинути окупантів: генерал США назвав умови

Російська логістична система виснажена, підкреслив Бен Ходжес.
До кінця 2022 року Україна має шанси відкинути російських окупантів на межі кордону 23 лютого.
Головною умовою є наявність у ЗСУ високоточної зброї та протиповітряної оборони, розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес під час інформаційного телемарафону.
Зокрема він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть зважитися на будь-які наступальні дії.
"Натомість Україна матиме можливість до кінця цього року виштовхати російські сили за межі кордону станом на 23 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, і протиповітряна оборона. Все це повинні надати США", - розповів він.
Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.
"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.
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