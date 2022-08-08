Україна до кінця року зможе відкинути окупантів: генерал США назвав умови

Бен Ходжес спрогнозував хід війни в Україні/ скріншот, УНІАН

До кінця 2022 року Україна має шанси відкинути російських окупантів на межі кордону 23 лютого.

Головною умовою є наявність у ЗСУ високоточної зброї та протиповітряної оборони, розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес під час інформаційного телемарафону.

Зокрема він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть зважитися на будь-які наступальні дії.

"Натомість Україна матиме можливість до кінця цього року виштовхати російські сили за межі кордону станом на 23 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, і протиповітряна оборона. Все це повинні надати США", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.

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