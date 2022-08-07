ЗСУ у війні за Херсон диктують правила військам РФ: є план, як зловити ворога в пастку – Кузан

Якщо ЗСУ звільнять Херсон, їхня артилерія діставатиме до військових баз РФ на півночі Криму - експерт / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Сили оборони України, вдаривши Антонівським автомобільному і залізничному мостах, підтвердили свій вогневий вплив на естакади та переправи у окупованому Херсоні. Українські війська не перешкоджають перекиданню сил окупантів на Херсонщині, щоб витягнути їх на правий берег Дніпра і ускладнити їм можливість для дій. Таким чином, з півдня і сходу вони будуть обмежені Дніпром, а з півночі зіткнуться з ударами артилерії ЗСУ. У підсумку окупанти ризикують опинитися в пастці. Про це розповів директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що удари української армії по Антонівських мостах, і по естакаді на дамбі Каховської ГЕС, показали присутність і вогневий вплив ЗСУ на естакади і переправи у окупованому Херсоні

Як вважає експерт, війська України не перешкоджають перекиданню окупантами своїх сил до Херсонської області для того, щоб ті в підсумку опинилися в пастці.

"Окупанти наразі перекидають свої війська, і, виходячи з того, що ЗСУ дають їм це зробити, наші планують витягнути їх на правий берег Дніпра, аби зрештою легше було воювати та обмежити можливість їхнього маневру. Адже з півдня і сходу вони обмежені річкою Дніпро, а з півночі діятимуть ЗСУ із застосуванням артилерії", - пояснив Кузан.

Також він додав, що загарбники бачать ситуацію і підтягують на лівий берег Дніпра свої сили. Однакза сформованої обстановки вони змушені діяти в рамках умов, які диктує українська армія.

"Росіяни також це бачать і намагаються відповідати – підтягувати на лівий берег Дніпра свої резерви, десантні війська, засоби протиповітряної оборони. Але тут не можна нічого вдіяти. Якщо вони хочуть відбити і втримати Херсон, мусять погодитися на ті правила та умови, які нав'язують їм Збройні сили України", - підкреслив Сергій Кузан.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Кузан розповів, що війська РФ провалюють наступ в Донецькій області. Вони не можуть навіть підійти до укріпрайону ЗСУ - Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки. Проблеми у них і у Херсонській області, де контрнаступають українські війська. Внаслідок цього окупанти перекидають сили на південь і мають намір відкрити там другий фронт.

Крім того, Кузан вважає, що якщо армії України вдасться звільнити Херсон, Захід надасть Києву ракети ATACMS з дальністю стрільби до 300 кілометрів. На думку експерта, якщо українським військам вдасться деокупувати місто, вони зможуть діставати до військових баз РФ на півночі Криму, навіть маючи в своєму розпорядженні ту зброю, яка є наразі.

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