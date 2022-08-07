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ЗСУ у війні за Херсон диктують правила військам РФ: є план, як зловити ворога в пастку – Кузан

7 серпня 2022, 17:05

Окупанти РФ змушені відповідати на дії армії України та підтягують свої війська на лівий берег Дніпра, сказав Сергій Кузан.

Херсон ВСУ
Якщо ЗСУ звільнять Херсон, їхня артилерія діставатиме до військових баз РФ на півночі Криму - експерт / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Сили оборони України, вдаривши Антонівським автомобільному і залізничному мостах, підтвердили свій вогневий вплив на естакади та переправи у окупованому Херсоні. Українські війська не перешкоджають перекиданню сил окупантів на Херсонщині, щоб витягнути їх на правий берег Дніпра і ускладнити їм можливість для дій. Таким чином, з півдня і сходу вони будуть обмежені Дніпром, а з півночі зіткнуться з ударами артилерії ЗСУ. У підсумку окупанти ризикують опинитися в пастці. Про це розповів директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що удари української армії по Антонівських мостах, і по естакаді на дамбі Каховської ГЕС, показали присутність і вогневий вплив ЗСУ на естакади і переправи у окупованому Херсоні

Як вважає експерт, війська України не перешкоджають перекиданню окупантами своїх сил до Херсонської області для того, щоб ті в підсумку опинилися в пастці.

"Окупанти наразі перекидають свої війська, і, виходячи з того, що ЗСУ дають їм це зробити, наші планують витягнути їх на правий берег Дніпра, аби зрештою легше було воювати та обмежити можливість їхнього маневру. Адже з півдня і сходу вони обмежені річкою Дніпро, а з півночі діятимуть ЗСУ із застосуванням артилерії", - пояснив Кузан.

Також він додав, що загарбники бачать ситуацію і підтягують на лівий берег Дніпра свої сили. Однакза сформованої обстановки вони змушені діяти в рамках умов, які диктує українська армія.

"Росіяни також це бачать і намагаються відповідати – підтягувати на лівий берег Дніпра свої резерви, десантні війська, засоби протиповітряної оборони. Але тут не можна нічого вдіяти. Якщо вони хочуть відбити і втримати Херсон, мусять погодитися на ті правила та умови, які нав'язують їм Збройні сили України", - підкреслив Сергій Кузан.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Кузан розповів, що війська РФ провалюють наступ в Донецькій області. Вони не можуть навіть підійти до укріпрайону ЗСУ - Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки. Проблеми у них і у Херсонській області, де контрнаступають українські війська. Внаслідок цього окупанти перекидають сили на південь і мають намір відкрити там другий фронт.

Крім того, Кузан вважає, що якщо армії України вдасться звільнити Херсон, Захід надасть Києву ракети ATACMS з дальністю стрільби до 300 кілометрів. На думку експерта, якщо українським військам вдасться деокупувати місто, вони зможуть діставати до військових баз РФ на півночі Криму, навіть маючи в своєму розпорядженні ту зброю, яка є наразі.

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