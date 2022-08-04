"Небіжчики та смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під Херсоном

Арестович повідомив, куди можуть наступати росіяни / УНІАН , sprotyv.info

Наразі ворожі війська завершують формування угруповання на Херсонському напрямку - тепер їхніми завданнями може стати наступи на Миколаїв, Кривий Ріг, або ж зупинка наступальних дій ЗСУ в районі траси Миколаїв-Херсон (поблизу селища Посад-Покровське), повідомив радник очільника ОП Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, росіян також турбують плацдарми ЗСУ на березі річки Інгулець в районі Давидова Броду.

"На тій стороні десь штук 15 БТГ-на правій, на лівій в якості ближніх тилів 4-6. Ще є угрупування трохи південніше, яке там добирає. В цілому на театрі [бойових дій] близько 30", - розповів він.

Відповідаючи на питання, чи достатньо цих сил для початку наступу на Миколаїв, Арестович повідомив, що ці БТГ "биті та дуті".

"Це міцно пошарпані війська, які не можуть похвалитися повним штатом, настроєм", - додав він, підтвердивши три успішних удари ВСУ по складах боєприпасів в Херсонській області. Напередодні, зазначив Арестович, під удар потрапив Антонівський залізничний міст.

На думку Арестовича, окупанти, які наразі перебувають на Херсонському напрямку - "небіжчики і смертники".

"Мені їх по-людськи шкода, а по-військовому - ні", - сказав він.

Арестович також переконаний, що ресурсів для наступу у ворога на півдні немає. У тому числі через успішні удари ЗСУ по мостам через Дніпро.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

Дивіться новини Донбас онлайн

Також, за словами Арестовича, війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

Читайте також: