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Якщо ЗСУ звільнять Херсон, будуть ATACMS з пуском до 300 км для ударів по ворогу у Криму – експерт

6 серпня 2022, 06:45

Навіть з тією зброєю, яка є наразі, армія України у разі просування зможе вражати військові об'єкти РФ на півночі Криму, вважає Сергій Кузан.

Крим Херсон
Звільнення Херсона наблизить артилерію армії України до захопленого Криму - експерт / Колаж УНІАН, Суспільне

Битва за південь України - ключ до Криму. Якщо ЗСУ зможуть звільнити захоплений Херсон, вдасться наблизитися до окупованого Криму, а Захід передасть Києву ракети ATACMS з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Причому у разі просування українська армія зможе вражати російські військові бази на півострові навіть тією зброєю, яка наразі вже є. Про це заявив директор Українського Центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ситуація на південному фронті в обов'язковому порядку позначиться на майбутніх планах зі звільнення Криму. Півострів, як і раніше, залежить від дніпровської води, і ситуація з водопостачанням АР пов'язана з наслідками військових дій на півдні.

"Обов'язково позначиться. Тому що південь – це ключ до Криму. І, зрозуміло, Крим як залежав, так і залежить від дніпровської води – від того, чи ми відіб'ємо, чи ми просунемося на цьому напрямку, чи знову зможемо заблокувати воду в Крим", - зазначив Кузан.

На його думку, якщо українські війська зможуть відбити Херсон, вони наблизяться до захопленого Криму і зможуть діставати до військових об'єктів на окупованому півострові.

"І це нова військова компонента – відбивши Херсон, ми значно наблизимося до території Криму. Застосовуючи далекобійну артилерію, ми зможемо дістати до російських воєнних об'єктів, зокрема, на території Криму", - пояснив експерт.

Також він додав, що якщо військова операція ЗСУ зі звільнення Херсона завершиться успішно, Україна отримає ракети ATACMS з дальністю пуску до 300 кілометрів. Тоді артилерія української армії діставатиме до Кримського півострова. Вже зараз, якщо сили оборони України просунуться, з'явиться можливість діставати до півночі Криму, де розташовані основні бази окупантів.

"А якщо наша операція по звільненню Херсона буде успішною, наступним етапом у постачанні зброї Україні буде передача нам далекобійної ракети типу ATACMS з дальністю до 300 км. Відповідно, ми зможемо вражати військові об'єкти на території Криму. Але навіть із застосуванням уже наявних озброєнь ми також, знаходячись ближче, тепер можемо дістати до їхніх основних баз, які розташовані на півночі Криму. Таким чином, навіть не перейшовши Дніпро, ми маємо потенційну можливість погрожувати Криму", - підкреслив Сергій Кузан.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Кузан заявив, що Росія провалює наступ на Донбасі. Поставлені завдання не виконуються, загарбники не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ у Донецькій області. Складна для військ РФ ситуація і на Херсонщині, де контрнаступає українська армія. Щоб спробувати вирівняти обстановку, на Херсонському напрямку, окупанти відкривають другий фронт на півдні.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що Україна вирішуватиме питання Кримського півострова військовим шляхом. На його думку, українська армія першою зайде до Криму. Для реалізації такого сценарію знадобиться важка артилерія.

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