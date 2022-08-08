Окупантам перерізають логістику: подробиці ударів по мостах у Херсонській області

Пошкоджений міст окупанти РФ оточили з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають.
Стали відомі подробиці нових точних ударів по мостах в захоплених районах Херсонської області.
В районі мосту біля Каховської ГЕС ударом HIMARS пошкоджена залізнична колія. Про це розповів в Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
"У шлюзу на колії величезна триметрова воронка. Також пошкоджено автомобільне полотно, знищений російський ЗРК Панцир. Точність ударів просто неймовірна", - написав він.
У свою чергу перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський уточнив Facebook, що вночі ЗСУ "відпрацювали ключові точки логістичних маршрутів орків на Херсонщині, в тому числі Антонівський міст".
За його даними, пошкоджений міст окупанти РФ оточили з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають.
"Поводяться в спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки конкретно на взводі. Сам міст за попередніми даними отримав серйозні пошкодження", - додав Соболевський.
Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.
"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.
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