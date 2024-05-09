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Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову

Яна Ставська
9 травня 2024, 21:23
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Схема, яка була відхилена владою як неконституційна, буде запущена через адміністративне судочинство, вважає депутат.
Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову
В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Військовозобовʼязаних громадян, які ухиляються від мобілізації, можуть почати карати блокуванням банківських рахунків і майна. Про це в коментарі журналістам розповів нардеп Андрій Осадчук, цитує УНІАН.

Осадчук зауважив, що, згідно з законодавчими нововведеннями, штрафи за порушення військового обліку для громадян зросли до 20 500 гривень. Депутат очікує, що цей закон набуде чинності до кінця травня.

При цьому Осадчук стверджує, що працівникам ТЦК в умовах поки відсутнього додатку для оновлення військових даних доведеться виписувати штрафи фактично заочно. Через що зросте і кількість відкритих проваджень проти "ухилянтів".

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У такому випадку порушників можуть карати блокуванням банківських рахунків та особистого майна.

"Тобто, скоріш за все, в нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них просто може не бути грошей або вони не захочуть це робити. І, звичайно, тоді включається процедура виконавчого провадження, а таким чином можна буде блокувати рахунки і накладати стягнення на майно", - вважає депутат.

На його думку, таким чином, МО нібито повертається до ідеї 2023 року, яка передбачала блокування рахунків, але була відхилена Радою через порушення Конституції.

"Але зараз ця схема буде запущена через, в принципі, абсолютно законну процедуру - через адміністративне судочинство", - наголосив Осадчук.

Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову
Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, яки набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" та "непридатних".

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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