ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

Синів Путіна і Кабаєвої звуть Іван і Володимир / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, сайт Кремля

Синів Путіна і Кабаєвої звуть Іван і Володимир

Прізвище прикриття, мабуть, пов'язане з по батькові діда по батьківській лінії

Двоє синів російського диктатора Володимира Путіна та екс-гімнастки Аліни Кабаєвої отримали прізвища прикриття і оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови. Про це йдеться в книзі російських журналістів Романа Баданіна і Михайла Рубіна "Цар собственной персоной", яку цитує "Агентство".

Прізвище прикриття, мабуть, пов'язане з по батькові діда по батьківській лінії - Володимира Спиридоновича Путіна, зазначають автори розслідування. Іноді Іван і Володимир з'являються на людях, завдяки чому вдалося отримати їхні фотографії. Вони вперше опубліковані в книзі, зазначає "Агентство".

Про те, що синів Путіна і Кабаєвої звуть Іван і Володимир, у вересні минулого року писало "Досьє". При цьому дослідницький центр називав їх Путіними. За його інформацією, 2015 року в Лугано (Швейцарія) Кабаєва народила сина, якого назвали Іваном, а 2019 року в Москві народився Володимир Путін - молодший.

Путін і Кабаєва зі спільними синами проводять багато часу в резиденції на Валдаї в Новгородській області, де для сім'ї президента РФ зведено дерев'яний палац, спа-центр, зону дитячого відпочинку і масштабний парк, ішлося в матеріалі.

Сини Путіна / Фото: agents.media

Під вигаданими прізвищами живуть і дочки президента від першого шлюбу - Катерина Тихонова та Марія Воронцова, ідеться в книзі. Прізвище Тихонової походить від по батькові Катерини Шкребньової, бабусі по матері, припускають журналісти.

Під ім'ям Єлизавети Олегівни Руднової у Франції жила позашлюбна дочка президента Єлизавета Розова, додають автори. Олег Руднов - померлий 2015 року петербурзький медіа-менеджер і давній друг глави Кремля.

Сьогодні, 7 жовтня, у Путіна день народження, йому виповнилося 73 роки.

Роман Путіна і Кабаєвої - головні новини

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.

