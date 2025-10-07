Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2025, 05:50
908
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення мами та дитини. Хоча на перший погляд зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності, і у читачів є 10 секунд, щоб їх знайти. Ваш час починається!

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна чудова спостережливість.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:42Війна
Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

07:29Фронт
Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежі

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежі

06:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

Останні новини

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

06:41

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежіФото

06:10

Війна на виснаження розпочалася: що варто розумітиПогляд

06:00

Тільки одна залежність: що зробив Павло Текучев заради ролі

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

05:30

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

05:00

Десерт родом із дитинства: неймовірно смачний торт із 4 інгредієнтів без випічкиВідео

04:30

Крок, який змінить майбутнє: три знаки зодіаку отримають цінний знак 7 жовтня

Реклама
04:07

Чому собака спить з висунутим язиком - ветеринари попередили про важливий сигналВідео

03:24

Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

02:53

Як оживити троянди, що в'януть: маленький трюк поверне життя букету

01:30

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

00:24

З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

00:19

Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

00:01

Місяць "каже" садити: експертка назвала сприятливі дати для посадок у жовтніВідео

06 жовтня, понеділок
23:51

Відома акторка висловилася про акторський талант Лесі Нікітюк: "Не зіграє жоден"

23:15

"Помовч хвилину": Горбунов зізнався, хто в його парі з Осадчою першим затіває конфлікти

23:11

Таких далекобійних ударів ще не було: вибухи прогриміли на надпотужному НПЗ в РФВідео

22:55

Харків під масованим ударом дронів – лунають вибухи, є перебої з світлом

Реклама
22:36

Такий суп готували ще наші бабусі - бомбічний рецепт першої стравиВідео

22:07

Вирахували та спалили: ЗСУ феєрично знищили рідкісну "глушилку" ворогаВідео

21:57

Здогадуються одиниці — вчені розкрили, що насправді приховує бутильована водаВідео

21:57

Джекі Чан вирішив знімати нову частину культової франшизи в Казахстані

21:45

Наречений Нікітюк показав рідкісний "мамський" момент ведучої із сином

21:13

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

21:08

Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопуФото

21:04

Електросамокати на паузі: Рада готує обмеження для керманичів двоколісних

21:01

"Часу залишилось небагато": Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

20:43

"Як камінг-аут": Олексій Суханов поставив крапку в плітках про особисте життя

20:37

"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

20:26

Що потрібно попросити у святих: суворі заборони та прикмети 7 жовтня

20:10

47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

19:52

Таємниця роду: який унікальний дар предки вам подарували за датою народження

19:48

Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

19:31

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

19:29

Не лише "Фламінго": які українські ракети дальністю 1000+ км вже б’ють по Росії

19:10

Все більше російських дронів над Європою: що задумав ПутінПогляд

18:53

ЗСУ посилюють безпеку навчальних центрів — Сирський анонсував важливі зміни

18:45

Блогери помітили приховану зйомку в номері готелю: як сторони відреагували на ситуацію

Реклама
18:43

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

18:40

Зміна позиції США щодо України - дипломат вказав на цікавий нюансВідео

18:21

В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити

17:57

Зима для одного з міст-мільйонників буде найважчою з початку війни - що сталось

17:46

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ведмедя з медом за 33 секунди

17:28

Війна може завершитися дипломатично за два місяці - голова Миколаївської ОВА

17:02

"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

16:56

Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

16:39

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

16:25

Загроза, а не захист: світло вночі на ґанку може серйозно нашкодитиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти