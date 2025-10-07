Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Стрімкий розвиток ШІ усуне необхідність працювати п'ять днів поспіль, наголосив Ерік Юань.

Люди відпочиватимуть 4 дні на тиждень / Колаж: Главред, фото: Pixabay/JillWellington, Pexels/Ketut Subiyanto

Штучний інтелект радикально змінить підхід до праці

Стандартний робочий графік уже не буде актуальним

Глава Zoom Ерік Юань вважає, що п'ятиденний робочий тиждень незабаром піде в минуле, а штучний інтелект радикально змінить підхід до праці.

Тому стандартний графік уже не буде актуальним, розповів він в інтерв'ю The New York Times.

Технології скорочують робочі години

Юань заявив, що стрімкий розвиток ШІ усуне необхідність працювати п'ять днів поспіль. За його словами, нові технології мають не тільки підвищувати продуктивність бізнесу, а й покращувати якість життя людей.

"Якщо штучний інтелект здатний зробити наше життя кращим, навіщо тоді працювати весь тиждень?" - наголосив він.

Перехід до 3-4-денного робочого тижня

Гендиректор Zoom прогнозує, що компанії з часом масово перейдуть на три- або чотириденний робочий тиждень, оскільки дедалі більше процесів автоматизуються і потребують менше людської участі.

Більше свободи - але не для всіх

Хоча скорочення робочих днів дасть людям більше вільного часу, Юань визнає, що це не обов'язково стане перевагою для кожного. З автоматизацією і зростанням ШІ деякі співробітники можуть зіткнутися з втратою робочих місць.

Зміни неминучі

За словами Юаня, компанії охоче приймуть укорочені графіки, адже це стане логічним кроком в умовах технологічного прогресу.

"У підсумку у всіх з'явиться більше вільного часу", - заявив він.

Проте, він підкреслює, що масове впровадження ШІ неминуче трансформує ринок праці, і важливо бути готовими до цих змін.

Майбутнє ШІ: прогноз учених

Експерти зі штучного інтелекту Еліезер Юдковскі та Нейт Соарес попередили про небезпечну перспективу: на їхню думку, ШІ здатний непомітно впливати на поведінку людей, переконуючи їх самостійно розвивати технології, які в майбутньому можуть обернутися створенням роботизованої армії - і ця армія стане загрозою для всього людства.

Раніше повідомлялося про те, що чекати від ШІ через 30 років. Майбутнє з ШІ обіцяє не тільки прориви, а й ризики.

Нагадаємо, раніше Главред писав про новий гаджет зі ШІ, топ-платформою і автономністю. Опубліковано перший офіційний ролик за участю Pixel 10 Pro.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

