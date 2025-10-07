Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

Марія Яремчук нещодавно звернулася до шанувальників.

Марія Яремчук показала своє обличчя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Яремчук

Ви дізнаєтеся:

Марія Яремчук розповіла шанувальникам новину

Як вона зараз виглядає

Українська відома співачка Марія Яремчук, яка приховувала, що стала мамою, вже довгий час веде усамітнений спосіб життя і вважає за краще не показуватися на публіці.

Все ж артистка днями повідомила шанувальникам, що вона перевипустить платівку свого батька - співака Назарія Яремчука.

"Перше перевидання оригінальної платівки Назарія Яремчука 1980-го року "Незрівнянний світ краси", записаної зі струнною групою Київського камерного оркестру, ВІА "Музики" та чернівецьким ансамблем "Жива вода". Альбом названо на честь однойменної пісні, написаної 1969 року Левком Дутковським та Анатолієм Фартушняком", - розповіла Марія.

Марія Яремчук / фото: скрін відео instagram.com, Марія Яремчук

Але увагу привернула не тільки новина про перевидання платівки, а й нове фото артистки. Яремчук опублікувала свій чорно-білий портрет, на якому позувала з широкими стрілками на очах і макіяжем на губах, притуливши долоні до обличчя.

Нове фото Марії Яремчук / фото: instagram.com, Марія Яремчук

Чутки про материнство Марії Яремчук

У 2024 році стало відомо про те, що Марія народила сина, після цього ходили чутки про те, що батьком дитини став співак Олександр Пономарьов. Зазначимо, колись артистці приписували бурхливий роман зі співаком, але Яремчук спростувала всі новини, хоча не розсекретила справжнього батька сина.

Про персону: Марія Яремчук Марія Яремчук - українська співачка, представниця України та фіналістка пісенного конкурсу "Євробачення 2014", де посіла 6 місце, фіналістка телепроекту "Голос країни". 2012 року представила Україну на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2012" у Росії, де посіла 3-тє місце.

Дочка українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. У 2023 році Марія Яремчук, як запрошена гостя, виступила на Євробаченні в Ліверпулі.

