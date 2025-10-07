Рус
Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

Христина Трохимчук
7 жовтня 2025, 10:44
Катерина Реп'яхова лягла на другу пластичну операцію для виправлення наслідків.
Катерина Реп'яхова, Віктор Павлік
Дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

Ви дізнаєтесь:

  • Катерина Реп'яхова розповіла про невдалу пластичну операцію
  • Як виглядала дружина Павліка до неї

Дружина співака Віктора Павліка блогерка Катерина Реп’яхова зізналася, що знову лягла під ніж пластичного хірурга. У своєму Instagram вона розповіла, що вирішила виправити наслідки невдалої операції, яка, за її словами, спотворила її обличчя.

Катерина показала фото "до" і "після" першої пластики та пояснила, що її головним комплексом було підборіддя. Вона встановила імплант, однак результат виявився далеким від очікуваного.

відео дня

"Кожен день протягом року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла подобатись собі. В мене ніколи в життя такого не було. Я пережила це — і не змогла прийняти себе", — написала Катерина, показавши відео себе відразу після операції.

Катерина Реп'яхова
Катерина Реп'яхова після першої операції / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

Найбільшою проблемою для неї стала ямка на підборідді, яка з’явилася після втручання. Реп’яхова намагалася її усунути за допомогою ліпофілінгу, але ефект тримався всього два тижні.

"Я себе питала тільки про одне:як можна було так споганити своє гарне підборіддя. Навіщо? Поза камерою я проживала повне неприйняття себе, навіть з макіяжем. Я почала фотошопити собі обличчя, вперше в житті. Щоб замазати всюди ту жахливу яму", — поділилась своїми емоціями Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова
Катерина Реп'яхова до та після пластики / фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

Зрештою Катерина наважилася на другу операцію, щоб повернути своє обличчя до колишнього вигляду. Вона зізналася, що цього разу дуже сподівається отримати той результат, який допоможе їй знову полюбити себе.

Раніше Главред повідомляв, що дружина легендарного українського співака Віктора Павліка відверто розповіла, з якими проблемами зі здоров'ями бореться їхній син Михайло. Малюку поставили рідкісний діагноз, який робить його унікальним у світі.

Також шоумен Анатолій Анатоліч поставив співаку Віктору Павліку каверзне запитання: з ким із українських зірок він би хотів поїхати у відпустку. Павлік відповів на запитання та розповів, чому насправді побоюється Наталію Могилевську.

Про персону: Віктор Павлік

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

