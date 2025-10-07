Рус
Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони "хмарою" кульок

Руслана Заклінська
7 жовтня 2025, 15:31оновлено 7 жовтня, 16:21
Нову розробку позиціонують як дешевшу альтернативу традиційним ракетам для ППО.
Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони 'хмарою' кульок
Україна перейшла на дешеві протидронові ракети Thales / Колаж: Главред, фото: x.com/vanguardintel, Forces Operations Blog

Головне:

  • В Європі створили дешеву ракету FZ123 для збиття дронів
  • Ракета працює як дробовик
  • Україна вже користується нею для збиття "Шахедів"

Європа розробила дешеву зенітну ракету для боротьби з російськими ударними дронами, яка діє за принципом дробовика. В Україні її вже випробовують на практиці. Про це пише Business Insider.

Європейська промислова група Thales розробила варіант 70‑мм ракети з спеціальною осколково‑фугасною бойовою частиною FZ123, призначеною для перехоплення російських ударних дронів типу "Шахед". Розробка позиціонується як дешевша альтернатива класичним ЗРК і дорожчим ракетам для ППО.

Як працює ракета FZ123

При підриві заряд близько одного кілограма розганяє кульки в усі сторони, створюючи зону ураження діаметром приблизно 25 метрів. Ця хмара кульок має достатню щільність, щоб пошкодити або знищити ударні дрони типу "Шахед".

Ракети калібру 70 мм сумісні зі стандартними пусковими установками НАТО цього калібру. Thales повідомляє, що варіанти з FZ123 уже запускають з мультиствольних пускових систем Vampire (L3Harris), які можна монтувати на вантажівки, а також з деяких модернізованих версій гелікоптерів Мі‑8.

Чому це важливо для України

Зенітні ракети з FZ123 заповнюють нішу між дешевими дронами-перехоплювачами та дорогими ППО‑ракетами. У порівнянні зі стандартними зенітними чи повітряними ракетами вони значно дешевші, але при цьому дають більшу ефективність проти масованих хвиль ударних БпЛА.

Представники Thales заявляли, що боєголовка вже розгорнута в Україні. Водночас запити від Києва перевищують поточні обсяги виробництва.

Thales Belgium повідомляє про плани виробити близько 3 500 ракет із FZ123 до кінця поточного року та масштабувати виробництво до 10 000 одиниць на рік до кінця 2026‑го (у поєднанні з більш масовим виробництвом 70‑мм ракет загалом). Компанія відмовляється розкривати детальну вартість боєголовки, проте підкреслює, що це "низькобюджетне" рішення у порівнянні з традиційними ракетами ППО.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна розробляє унікальні зразки озброєння, яких раніше не створювали у світі. Серед найгучніших проєктів - крилата ракета "Фламінго" з оголошеною дальністю до 3 000 км та бойовою частиною близько 1 000 кг.

За оцінками експертів, навіть якщо реальні технічні характеристики частково відрізнятимуться від заявлених, потенціал такої ракети дозволяє завдавати відчутних ударів по цілях у європейській частині Росії.

Крім цього, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України вже отримали першу партію вітчизняних дронів‑ракет "Пекло". Глава держави підкреслив, що це повністю українська розробка, яка пройшла випробування в реальних бойових умовах і продемонструвала бойову ефективність.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

війна в Україні БПЛА ракета війна Росії та України атака дронів
