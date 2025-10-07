Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

Христина Трохимчук
7 жовтня 2025, 13:05
120
Таємницю ведучої Лесі Нікітюк розкрив її колега Володимир Дантес.
Леся Нікітюк з нареченим
Леся Нікітюк з нареченим приховала весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтесь:

  • Леся Нікітюк могла таємно вийти заміж
  • Як викрили ведучу

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк могла приховати, що уже вийшла заміж. У ефірі програми "Хто зверху?" її співведучий Володимир Дантес натякнув, що знаменитість уже зіграла весілля.

Леся Нікітюк давно знаходиться у стосунках з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара заручилась на початку 2025 року та навіть встигла стати батьками — у них народився син. Проте ведуча тримала язика за зубами щодо майбутнього весілля й імовірно захотіла його відсвяткувати подалі від очей публіки.

відео дня
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк вийшла заміж / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Факт заміжжя Нікітюк випадково розкрив її колега Володимир Дантес. Під час одного з конкурсів, де учасники мали скласти слово з літер, прикріплених до їхніх рук і ніг, Володимир Дантес не стримав емоцій і обурився через те, що Леся Нікітюк занадто повільно зачитувала слова його команді. Нікітюк у відповідь не розгубилася й жартома пояснила свою повільність тим, що просто задивилася на шоумена Даніеля Салема.

Леся Нікітюк
Лесю Нікітюк викрив Володимир Дантес / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"А ти тримайся, ти ж вже заміжня!" — відреагував на слова ведучої Дантес.

Лесі Нікітюк не залишилось іншого виходу, окрім як віджартуватись від свого колеги.

"Хай тебе це не хвилює! Чуєш мене, чуєш?", — відповіла ведуча.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська акторка Віталіна Біблів прокоментувала акторські здібності ведучої Лесі Нікітюк. Вона зазначила, що ведуча прекрасно вжилася в роль, і показала на екрані саме те, що зараз необхідно українському глядачеві.

Також наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук опублікував незвичайне селфі, зняте в дзеркалі ліфта. На ньому сам Бабчук впевнено позує, поки Леся опікується сином, нахилившись над дитячим візочком - випадковий кадр із життя батьків чотиримісячного малюка.

Вас може зацікавити:

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:52Світ
ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:30Світ
Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

Останні новини

15:10

Розбійницьке минуле заховалося у назві відомого міста Донбасу: рокрито таємницю

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:50

Усе по-справжньому: сім ознак того, що ви знайшли справжнє кохання

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
14:30

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:26

Привело під вінець: відома акторка Катя Кузнєцова зізналась у романі на зйомках

14:26

Що можна посадити на місці, де росла картопля: прості, але корисні поради

14:20

"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

Реклама
14:14

Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВідео

12:07

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графікиФото

12:03

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:03

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

Реклама
11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВідео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?Погляд

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

06:41

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежіФото

06:10

Війна на виснаження розпочалася: що варто розумітиПогляд

06:00

Тільки одна залежність: що зробив Павло Текучев заради ролі

Реклама
05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

05:30

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

05:00

Десерт родом із дитинства: неймовірно смачний торт із 4 інгредієнтів без випічкиВідео

04:30

Крок, який змінить майбутнє: три знаки зодіаку отримають цінний знак 7 жовтня

04:07

Чому собака спить з висунутим язиком - ветеринари попередили про важливий сигналВідео

03:24

Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

02:53

Як оживити троянди, що в'януть: маленький трюк поверне життя букету

01:30

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

00:24

З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

00:19

Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти