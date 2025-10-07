"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

Таємницю ведучої Лесі Нікітюк розкрив її колега Володимир Дантес.

Леся Нікітюк з нареченим

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк могла приховати, що уже вийшла заміж. У ефірі програми "Хто зверху?" її співведучий Володимир Дантес натякнув, що знаменитість уже зіграла весілля.

Леся Нікітюк давно знаходиться у стосунках з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара заручилась на початку 2025 року та навіть встигла стати батьками — у них народився син. Проте ведуча тримала язика за зубами щодо майбутнього весілля й імовірно захотіла його відсвяткувати подалі від очей публіки.

Леся Нікітюк вийшла заміж

Факт заміжжя Нікітюк випадково розкрив її колега Володимир Дантес. Під час одного з конкурсів, де учасники мали скласти слово з літер, прикріплених до їхніх рук і ніг, Володимир Дантес не стримав емоцій і обурився через те, що Леся Нікітюк занадто повільно зачитувала слова його команді. Нікітюк у відповідь не розгубилася й жартома пояснила свою повільність тим, що просто задивилася на шоумена Даніеля Салема.

Лесю Нікітюк викрив Володимир Дантес

"А ти тримайся, ти ж вже заміжня!" — відреагував на слова ведучої Дантес.

Лесі Нікітюк не залишилось іншого виходу, окрім як віджартуватись від свого колеги.

"Хай тебе це не хвилює! Чуєш мене, чуєш?", — відповіла ведуча.

Раніше Главред повідомляв, що українська акторка Віталіна Біблів прокоментувала акторські здібності ведучої Лесі Нікітюк. Вона зазначила, що ведуча прекрасно вжилася в роль, і показала на екрані саме те, що зараз необхідно українському глядачеві.

Також наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук опублікував незвичайне селфі, зняте в дзеркалі ліфта. На ньому сам Бабчук впевнено позує, поки Леся опікується сином, нахилившись над дитячим візочком - випадковий кадр із життя батьків чотиримісячного малюка.

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

