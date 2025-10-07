"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

Знаменитості здивували своєю спільною появою.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек показалися на світському заході / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Лопес і Аффлек побували на допрем'єрному показі мюзиклу

Як спілкувалося колишнє подружжя

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, про розлучення яких стало відомо у квітні 2024 року, возз'єдналися на червоній доріжці.

Як повідомляє видання People, пара з'явилася в Нью-Йорку на допрем'єрному показі мюзиклу "Поцілунок жінки-павука", в якому Дженніфер виконала одну з головних ролей, а Бен став виконавчим продюсером.

Парочка охоче позувала перед камерами, а також вони спілкувалися одне з одним. Також Лопес виступила перед пресою і подякувала колишньому чоловікові.

Дженніфер Лопес на червоній доріжці / фото: скрін instagram.com, Дженніфер Лопес

"Велике спасибі всім, хто був тут сьогодні ввечері. Спасибі, Бен, цей фільм не був би знятий без Бена і без Artist Equity", - зазначила Дженніфер.

Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Стосунки пари почалися ще 2022 року, тоді вони заручилися, але розірвали стосунки. Через 20 років, колишні кохані возз'єдналися і в 2022 році зіграли весілля, але шлюб протримався всього два роки.

Про персону: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

