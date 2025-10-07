Рус
Жінка залишила ненадовго свою кішку саму вдома: поведінка пухнастика здивувала

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2025, 15:30
77
Власниця не сподівалася, що реакція тварини буде настільки драматичною і змусить її пошкодувати про свій вчинок.
Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома
Жінка залишила ненадовго свою кішку саму вдома / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Жінка поділилася зворушливими кадрами в TikTok
  • Користувачі в Мережі пожаліли стривожену кішку

Домашня бенгальська кішка раптово зніяковіла і почала метушитися, голосно нявкаючи. Жінка поділилася зворушливими кадрами в TikTok, які підкорили користувачів і викликали хвилю емоцій.

Тварина, відчуваючи тривожність через розлуку зі своїм господарем, злякано бігала кімнатою. Після цього кішка вмостилася біля дверей зі скляними вставками, за якими за реакцією спостерігала жінка, і зніяковіло поглядала крізь них, озираючись довкола в пошуках власниці.

відео дня

Власниця не сподівалася, що реакція тварини буде настільки драматичною і змусить її пошкодувати про свій вчинок.

"Припиніть. Я прикинулася, що йду, щоб подивитися, що вона робить, коли мене немає вдома, і насправді я більше ніколи не буду виходити з дому. Вибачте, це розбило мені серце", - підписала кадри жінка.

@bellathebengall SORRY this has broken my heart omg #cat#bengal♬ Wave to earth - ?

Користувачі в Мережі пожаліли стривожену кішку, а також поділилися власними історіями про пухнастих улюбленців.

"Іноді мій котик будить мене так рано на сніданок. Я повертаюся спати одразу після того, як даю йому сніданок. Він, мабуть, теж сонний, бо коли закінчує їсти, забуває, що я була з ним, і починає так голосно плакати, що я його не кличу", - поділилася одна з коментаторок.

Інший користувач розповів, що його коти почали перевіряти стан один одного, коли почули тривожне нявкання її кішки.

Чи можуть коти відчувати стрес, коли їх залишають вдома на самоті

Деякі коти дійсно можуть переживати стрес, коли їхні власники залишають вдома наодинці, пише медіа Cats Protection. Про стрес у вихованців можуть свідчити такі ознаки:

  • надмірне нявкання;
  • більший, ніж зазвичай, переляк від гучних звуків;
  • кіт відмовляється від їжі;
  • тварина частіше дряпає меблі та інші предмети в будинку;
  • кіт ховається в будинку частіше, ніж зазвичай;
  • у крайніх випадках стрес у кішок супроводжується проблемами з травленням.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

домашні улюбленці домашні тварини коти цікаві новини
