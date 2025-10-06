Рус
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
6 жовтня 2025, 18:43
2896
НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня.
Курс валют на 7 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 7 жовтня
  • На скільки подешевшав курс євро
  • Яким буде курс злотого 7 жовтня

Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 7 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 7 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,34 грн/дол., що на 12 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,26 грн/євро, що на 12 копійок менше, ніж 6 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 7 жовтня

6 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,36 грн/злот. Вже на 7 жовтня курс трохи зміниться - 11,35. Таким чином гривня незначно посилила свої позиції, а злотий впав на 1 копійку.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
