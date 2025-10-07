Ешелон 'знесло' з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

Українська розвідка повідомила про успішну диверсійну операцію партизанів, унаслідок якої було зупинено рух поїздів на напрямку Санкт-Петербург — Псков.

ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Ленінградській області РФ стався вибух на ділянці залізниці

Внаслідок інциденту з рейок зійшов ешелон з військовим вантажем

Вранці 7 жовтня у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" та "Мшинська" стався вибух колії, унаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МОУ.

"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", - повідомило джерело в ГУР. відео дня

У російській залізниці заявили, що рух на цьому перегоні призупинено через "технічні причини", а вантажні та пасажирські потяги курсують в обхід із затримками на кілька годин.

За даними з відкритих джерел, на місці працюють спеціальні служби, які розчищають колії від перекинутих вагонів. Фото та відео з місця інциденту наразі відсутні, оскільки в районі аварії відключено інтернет, а територію контролюють російські правоохоронці.

Такі операції, за даними розвідки, послаблюють логістичні та військові можливості РФ, адже залізниця є ключовою ланкою у постачанні російської армії та одним із головних джерел фінансування війни.

Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ - думка експерта

Як писав Главред, Україна вивела з ладу приблизно 17% потужностей нафтопереробної галузі Росії. Якщо ЗСУ знищать близько половини НПЗ у європейській частині РФ, це сильно вдарить по постачанню нафти, економіці та здатності Росії вести бойові дії. Про це сказав політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Водночас він зауважив, що визначити саме той "критичний" відсоток руйнувань, який би викликав внутрішнє невдоволення й змусив російські еліти йти на поступки, складно. Загородній підкреслив, що поки при владі залишається Володимир Путін, розраховувати на реальні поступки від Кремля не варто.

На його думку, головне завдання України — руйнувати тил противника, дезорганізувати роботу Москви та вражати нафтогазову інфраструктуру, щоб унеможливити подальші наступальні дії РФ.

"Припускаю, що, якщо ми виб'ємо до половини нафтопереробних потужностей РФ у європейській частині Росії, це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 жовтня у Росії пролунали потужні вибухи. Цього разу за понад 2000 кілометрів від українського кордону, у місті Тюмень. Це встановило новий рекорд дальності удару. За даними Defense Express, унаслідок атаки пошкоджено місцевий нафтопереробний завод.

Крім того, вибухи прогриміли й у Бєлгороді, після чого в місті зникло електропостачання.

У ніч на 4 жовтня Збройні сили України завдали серію ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, було уражено підприємство "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

