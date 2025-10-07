Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

Юрій Берендій
7 жовтня 2025, 17:38
1007
Українська розвідка повідомила про успішну диверсійну операцію партизанів, унаслідок якої було зупинено рух поїздів на напрямку Санкт-Петербург — Псков.
Ешелон 'знесло' з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ
ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Ленінградській області РФ стався вибух на ділянці залізниці
  • Внаслідок інциденту з рейок зійшов ешелон з військовим вантажем

Вранці 7 жовтня у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" та "Мшинська" стався вибух колії, унаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МОУ.

"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", - повідомило джерело в ГУР.

відео дня

У російській залізниці заявили, що рух на цьому перегоні призупинено через "технічні причини", а вантажні та пасажирські потяги курсують в обхід із затримками на кілька годин.

За даними з відкритих джерел, на місці працюють спеціальні служби, які розчищають колії від перекинутих вагонів. Фото та відео з місця інциденту наразі відсутні, оскільки в районі аварії відключено інтернет, а територію контролюють російські правоохоронці.

Такі операції, за даними розвідки, послаблюють логістичні та військові можливості РФ, адже залізниця є ключовою ланкою у постачанні російської армії та одним із головних джерел фінансування війни.

Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ - думка експерта

Як писав Главред, Україна вивела з ладу приблизно 17% потужностей нафтопереробної галузі Росії. Якщо ЗСУ знищать близько половини НПЗ у європейській частині РФ, це сильно вдарить по постачанню нафти, економіці та здатності Росії вести бойові дії. Про це сказав політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Водночас він зауважив, що визначити саме той "критичний" відсоток руйнувань, який би викликав внутрішнє невдоволення й змусив російські еліти йти на поступки, складно. Загородній підкреслив, що поки при владі залишається Володимир Путін, розраховувати на реальні поступки від Кремля не варто.

На його думку, головне завдання України — руйнувати тил противника, дезорганізувати роботу Москви та вражати нафтогазову інфраструктуру, щоб унеможливити подальші наступальні дії РФ.

"Припускаю, що, якщо ми виб'ємо до половини нафтопереробних потужностей РФ у європейській частині Росії, це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.

Ешелон 'знесло' з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 жовтня у Росії пролунали потужні вибухи. Цього разу за понад 2000 кілометрів від українського кордону, у місті Тюмень. Це встановило новий рекорд дальності удару. За даними Defense Express, унаслідок атаки пошкоджено місцевий нафтопереробний завод.

Крім того, вибухи прогриміли й у Бєлгороді, після чого в місті зникло електропостачання.

У ніч на 4 жовтня Збройні сили України завдали серію ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, було уражено підприємство "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ГУР
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

18:15Економіка
Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

17:59Синоптик
Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Останні новини

18:15

Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

18:14

Краще оминати: що таке ультраоброблені продукти і як їх відрізнити в магазиніВідео

17:59

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

17:45

Всього 5% українців довіряють Бюро економічної безпеки: чи зможе Цивінський змінити ситуацію

17:39

Молодята "спалились": Дашу Квіткову і Володимира Бражка видала важлива деталь

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
17:38

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

17:27

Люди, народжені в ці 5 дат, сміливо долають життєві перешкоди

16:57

Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьохВідео

16:57

У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

Реклама
16:21

В Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України

16:18

Пам’ять про зірку "За двома зайцями": як виглядає могила Маргарити Кринициної

15:31

Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони "хмарою" кульок

15:30

Жінка залишила ненадовго свою кішку саму вдома: поведінка пухнастика здивувалаВідео

15:10

Розбійницьке минуле заховалося у назві відомого міста Донбасу: розкрито таємницю

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:50

Усе по-справжньому: сім ознак того, що ви знайшли справжнє кохання

14:30

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:26

Привело під вінець: відома акторка Катя Кузнєцова зізналась у романі на зйомках

Реклама
14:26

Що можна посадити на місці, де росла картопля: прості, але корисні поради

14:20

"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

14:14

Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВідео

12:07

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графікиФото

12:03

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:03

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

Реклама
10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВідео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?Погляд

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти