Ешелон 'знесло' з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

Про що йдеться у матеріалі:
- В Ленінградській області РФ стався вибух на ділянці залізниці
- Внаслідок інциденту з рейок зійшов ешелон з військовим вантажем
Вранці 7 жовтня у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" та "Мшинська" стався вибух колії, унаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МОУ.
"Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков", - повідомило джерело в ГУР.відео дня
У російській залізниці заявили, що рух на цьому перегоні призупинено через "технічні причини", а вантажні та пасажирські потяги курсують в обхід із затримками на кілька годин.
За даними з відкритих джерел, на місці працюють спеціальні служби, які розчищають колії від перекинутих вагонів. Фото та відео з місця інциденту наразі відсутні, оскільки в районі аварії відключено інтернет, а територію контролюють російські правоохоронці.
Такі операції, за даними розвідки, послаблюють логістичні та військові можливості РФ, адже залізниця є ключовою ланкою у постачанні російської армії та одним із головних джерел фінансування війни.
Яка ціль операцій та ударів по об'єктах в глибині РФ - думка експерта
Як писав Главред, Україна вивела з ладу приблизно 17% потужностей нафтопереробної галузі Росії. Якщо ЗСУ знищать близько половини НПЗ у європейській частині РФ, це сильно вдарить по постачанню нафти, економіці та здатності Росії вести бойові дії. Про це сказав політичний і економічний експерт Тарас Загородній.
Водночас він зауважив, що визначити саме той "критичний" відсоток руйнувань, який би викликав внутрішнє невдоволення й змусив російські еліти йти на поступки, складно. Загородній підкреслив, що поки при владі залишається Володимир Путін, розраховувати на реальні поступки від Кремля не варто.
На його думку, головне завдання України — руйнувати тил противника, дезорганізувати роботу Москви та вражати нафтогазову інфраструктуру, щоб унеможливити подальші наступальні дії РФ.
"Припускаю, що, якщо ми виб'ємо до половини нафтопереробних потужностей РФ у європейській частині Росії, це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.
Удари по Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 жовтня у Росії пролунали потужні вибухи. Цього разу за понад 2000 кілометрів від українського кордону, у місті Тюмень. Це встановило новий рекорд дальності удару. За даними Defense Express, унаслідок атаки пошкоджено місцевий нафтопереробний завод.
Крім того, вибухи прогриміли й у Бєлгороді, після чого в місті зникло електропостачання.
У ніч на 4 жовтня Збройні сили України завдали серію ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, було уражено підприємство "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області.
Інші новини:
- Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони "хмарою" кульок
- В Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України
- У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред