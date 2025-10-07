Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 8 жовтня
- Що не можна робити 8 жовтня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 8 жовтня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Пелагії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 8 жовтня
Пелагія жила в місті Антіохії Сирійської в IV столітті. Вона була відомою танцівницею і куртизанкою, відомою своєю винятковою красою. Її багатство, розкіш і слава приваблювали багатьох чоловіків, включно з впливовими особами. Світ вважав її зразком краси й успіху, але внутрішньо вона залишалася далекою від Бога.
Одного разу Пелагія, одягнена у вишукані прикраси, проходила повз храм, де проповідував святий єпископ Нонн (Нонн Едеський). Побачивши її, єпископ не відвернувся із засудженням, а зі сльозами в молитві сказав: "Дивіться, браття, як багато праці вона вкладає, щоб сподобатися смертним людям. А ми, слуги Божі, часто недбалі у справі спасіння душі".
Його проповідь про покаяння глибоко вразила Пелагію. Вона прийшла до єпископа, відкрито покаялася у всіх своїх гріхах і благала про хрещення. Єпископ Нонн хрестив її, давши духовне наставництво і благословення на нове життя.
Незабаром після хрещення Пелагія роздала всі свої статки бідним і таємно вирушила до Єрусалима, де оселилася в келії на Оливній горі. Щоб уникнути уваги, вона жила там під чоловічим ім'ям "монах Пелагій".
У келії вона проводила дні й ночі в молитві, пості, сльозах і суворому аскетизмі, ніколи не виходячи за межі обителі. Лише після її смерті подвижники дізналися, що під образом "ченця" все життя подвизалася колишня грішниця Пелагія.
Що не можна робити 8 жовтня
- Не варто відмовляти в гостинності та допомозі - Пелагія вважається покровителькою тих, хто щиро кається, тому відмова в допомозі ближньому є гріх.
- Не слід починати важливих справ - вони не увінчаються успіхом.
- Забороняється лінуватися, особливо в прибиранні будинку - "Хто на Пелагію полінується - зиму в нужді проведе".
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячна і ясна погода - осінь буде теплою і довгою;
- дощовий день - чекайте на вологу та сніжну зиму;
- вранці сильний туман - найближчими днями буде тепло;
- уже стукнув перший мороз - зима на порозі;
- журавлі і гуси полетіли - чекайте ранньої і суворої зими.
У народі 8 жовтня називалося Пелагія Запасиха. Вона пов'язана з тим, що саме в цей час запасали провіант на зиму, прибирали комори, перебирали овочі, сушили трави, лагодили будинки. Говорили: "Прийшла Пелагія - готуйся до студені". У народі вірили, що як підготуєшся цього дня, так і зиму проведеш.
Іменини 8 жовтня
Які завтра іменини: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.
Талісманом людини, народженої 8 жовтня, є сердолік. З давніх часів каменю приписували здатність повертати людині життєву енергію і силу після тривалих недуг, немов він вбирав у себе втому і слабкість. Особливо шанували сердолік, вважаючи його потужним оберегом від недоброго ока і чаклунських впливів, що створює навколо людини захисне енергетичне поле.
