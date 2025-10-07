Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

8 жовтня забороняється лінуватися, особливо в прибиранні будинку - "Хто на Пелагію полінується - зиму в нужді проведе".

https://glavred.net/holidays/pochemu-8-oktyabrya-nelzya-nachinat-vazhnyh-del-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10704473.html Посилання скопійоване

8 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 8 жовтня

Що не можна робити 8 жовтня

Народні прикмети і традиції

У середу, 8 жовтня, віряни святкують день пам'яті святої преподобної Пелагії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 8 жовтня

Пелагія жила в місті Антіохії Сирійської в IV столітті. Вона була відомою танцівницею і куртизанкою, відомою своєю винятковою красою. Її багатство, розкіш і слава приваблювали багатьох чоловіків, включно з впливовими особами. Світ вважав її зразком краси й успіху, але внутрішньо вона залишалася далекою від Бога.

відео дня

Одного разу Пелагія, одягнена у вишукані прикраси, проходила повз храм, де проповідував святий єпископ Нонн (Нонн Едеський). Побачивши її, єпископ не відвернувся із засудженням, а зі сльозами в молитві сказав: "Дивіться, браття, як багато праці вона вкладає, щоб сподобатися смертним людям. А ми, слуги Божі, часто недбалі у справі спасіння душі".

Його проповідь про покаяння глибоко вразила Пелагію. Вона прийшла до єпископа, відкрито покаялася у всіх своїх гріхах і благала про хрещення. Єпископ Нонн хрестив її, давши духовне наставництво і благословення на нове життя.

Незабаром після хрещення Пелагія роздала всі свої статки бідним і таємно вирушила до Єрусалима, де оселилася в келії на Оливній горі. Щоб уникнути уваги, вона жила там під чоловічим ім'ям "монах Пелагій".

У келії вона проводила дні й ночі в молитві, пості, сльозах і суворому аскетизмі, ніколи не виходячи за межі обителі. Лише після її смерті подвижники дізналися, що під образом "ченця" все життя подвизалася колишня грішниця Пелагія.

Що не можна робити 8 жовтня

Не варто відмовляти в гостинності та допомозі - Пелагія вважається покровителькою тих, хто щиро кається, тому відмова в допомозі ближньому є гріх.

Не слід починати важливих справ - вони не увінчаються успіхом.

Забороняється лінуватися, особливо в прибиранні будинку - "Хто на Пелагію полінується - зиму в нужді проведе".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода - осінь буде теплою і довгою;

дощовий день - чекайте на вологу та сніжну зиму;

вранці сильний туман - найближчими днями буде тепло;

уже стукнув перший мороз - зима на порозі;

журавлі і гуси полетіли - чекайте ранньої і суворої зими.

У народі 8 жовтня називалося Пелагія Запасиха. Вона пов'язана з тим, що саме в цей час запасали провіант на зиму, прибирали комори, перебирали овочі, сушили трави, лагодили будинки. Говорили: "Прийшла Пелагія - готуйся до студені". У народі вірили, що як підготуєшся цього дня, так і зиму проведеш.

Іменини 8 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 8 жовтня, є сердолік. З давніх часів каменю приписували здатність повертати людині життєву енергію і силу після тривалих недуг, немов він вбирав у себе втому і слабкість. Особливо шанували сердолік, вважаючи його потужним оберегом від недоброго ока і чаклунських впливів, що створює навколо людини захисне енергетичне поле.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред