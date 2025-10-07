Після виходу оновлення iOS 26.0.1, де Apple заявила про виправлення проблем із камерою, блогер повторив тести.

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивував

Новий iPhone 17 опинився в центрі обговорень після перших порівняльних тестів камер.

Автор YouTube-каналу Dale Lotherington Photography провів експеримент, зіставивши нічні знімки, зроблені на iPhone 15 і iPhone 17.

Результати виявилися несподіваними: старіша модель видала кращу якість.

За характеристиками камери смартфони практично ідентичні - сенсор 1/1,56 дюйма і діафрагма f/1.6. Однак у реальних умовах iPhone 15 зробив чіткіші та деталізованіші фотографії Чумацького шляху.

Після виходу оновлення iOS 26.0.1, де Apple заявила про виправлення проблем із камерою, блогер повторив тести. Знімки на iPhone 17 дійсно стали кращими, але, за словами автора, якість все одно поступається iPhone 15, особливо при зйомці зоряного неба.

Таким чином, незважаючи на статус флагмана, iPhone 17 поки не зміг обійти свого попередника в одному з ключових параметрів - фотографії в умовах низької освітленості.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік. Незважаючи на поліпшення батареї та енергоефективності, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Також ми писали, що аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних смартфонів у світі за другий квартал 2025 року. Лідерами знову стали пристрої Apple і Samsung, проте в десятку найкращих вдалося пробитися і бюджетній моделі від Xiaomi.

