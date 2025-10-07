"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

Єва Бушміна повернулась до Києва та стала геройкою скандалу.

Єва Бушміна - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єва Бушміна

Ексучасницю "ВІА Гри" розкритикували за російськомовну пісню

Що відповіла співачка

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім’я — Яна Швець) повернулася на батьківщину та вирішила просувати в Україні мову країни агресора. Наштовхнувшись на критику українців у своєму Instagram, співачка не знайшла кращого виходу, ніж нецензурно облаяти співгромадян.

Під час повномасштабної війни співачка уникала публічних висловлювань про ситуацію в Україні та спілкувалася переважно російською й англійською мовами. Останні роки Бушміна жила у Франції разом із чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. Повернувшись на батьківщину, артистка продовжила діяти так, ніби війни не існує, та активно просуває свої російськомовні пісні.

Єва Бушміна випустила нову російськомовну пісню / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Користувачі мережі обурилися поведінкою співачки та поцікавилися, чому під час війни вона продовжує випускати пісні російською мовою. У відповідь Бушміна не стрималася — замість аргументів вона вдалася до образ і нецензурних висловів, демонструючи зневагу до українців і до української мови.

Єва Бушміна послала українця за запитання про мову / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Бушміна виправдовувала свою позицію тим, що вважає свої російськомовні треки "чистою творчістю", нібито не пов’язаною з політикою. Водночас артистка не лише не вибачилася за лайку, а й опублікувала глузливу сторіз, фактично підтвердивши своє зневажливе ставлення до українців.

Єва Бушміна викликала критику українців / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Єва Бушміна продовжує випускати пісні російською / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Українці обурені новою піснею Єви Бушміної / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Раніше Главред повідомляв, що Єва Бушміна повернулась до Києва. Артистка була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".

Також колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна поділилася з шанувальниками новим відвертим відео. На кадрах співачка позує в купальнику, а її тіло прикрашене ніжними рожевими пелюстками. У коментарях фанати засипали артистку компліментами, відзначивши її бездоганну фігуру.

