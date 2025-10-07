Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

Христина Трохимчук
7 жовтня 2025, 12:03
162
Єва Бушміна повернулась до Києва та стала геройкою скандалу.
Єва Бушміна
Єва Бушміна - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єва Бушміна

Ви дізнаєтесь:

  • Ексучасницю "ВІА Гри" розкритикували за російськомовну пісню
  • Що відповіла співачка

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім’я — Яна Швець) повернулася на батьківщину та вирішила просувати в Україні мову країни агресора. Наштовхнувшись на критику українців у своєму Instagram, співачка не знайшла кращого виходу, ніж нецензурно облаяти співгромадян.

відео дня

Під час повномасштабної війни співачка уникала публічних висловлювань про ситуацію в Україні та спілкувалася переважно російською й англійською мовами. Останні роки Бушміна жила у Франції разом із чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. Повернувшись на батьківщину, артистка продовжила діяти так, ніби війни не існує, та активно просуває свої російськомовні пісні.

Єва Бушміна
Єва Бушміна випустила нову російськомовну пісню / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Користувачі мережі обурилися поведінкою співачки та поцікавилися, чому під час війни вона продовжує випускати пісні російською мовою. У відповідь Бушміна не стрималася — замість аргументів вона вдалася до образ і нецензурних висловів, демонструючи зневагу до українців і до української мови.

Єва Бушміна
Єва Бушміна послала українця за запитання про мову / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Бушміна виправдовувала свою позицію тим, що вважає свої російськомовні треки "чистою творчістю", нібито не пов’язаною з політикою. Водночас артистка не лише не вибачилася за лайку, а й опублікувала глузливу сторіз, фактично підтвердивши своє зневажливе ставлення до українців.

Єва Бушміна
Єва Бушміна викликала критику українців / фото: instagram.com, Єва Бушміна
Єва Бушміна
Єва Бушміна продовжує випускати пісні російською / фото: instagram.com, Єва Бушміна
Єва Бушміна
Українці обурені новою піснею Єви Бушміної / фото: instagram.com, Єва Бушміна

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Єва Бушміна повернулась до Києва. Артистка була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".

Також колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна поділилася з шанувальниками новим відвертим відео. На кадрах співачка позує в купальнику, а її тіло прикрашене ніжними рожевими пелюстками. У коментарях фанати засипали артистку компліментами, відзначивши її бездоганну фігуру.

Вас може зацікавити:

Гурт Віа Гра

Віа Гра - український жіночий поп-гурт, утворений 2000 року в Києві. Колектив вважався одним із найуспішніших російськомовних музичних проєктів 2000-х років. Групою було записано 5 студійних альбомів. Характерною особливістю колективу є часта зміна учасниць. Колишній музичний, і генеральний продюсер групи - Костянтин Меладзе, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Єва Бушміна ВІА Гра новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:27Україна
РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графіки

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графіки

12:07Україна
Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

"Є успішні застосування": Зеленський зробив гучну заяву про українську балістику

Последние новости

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВидео

12:07

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графікиФото

12:03

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:03

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

Реклама
12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВидео

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

Реклама
09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВидео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?мнение

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

06:41

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежіФото

06:10

Війна на виснаження розпочалася: що варто розумітимнение

06:00

Тільки одна залежність: що зробив Павло Текучев заради ролі

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

05:30

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

05:00

Десерт родом із дитинства: неймовірно смачний торт із 4 інгредієнтів без випічкиВидео

04:30

Крок, який змінить майбутнє: три знаки зодіаку отримають цінний знак 7 жовтня

04:07

Чому собака спить з висунутим язиком - ветеринари попередили про важливий сигналВидео

03:24

Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

02:53

Як оживити троянди, що в'януть: маленький трюк поверне життя букету

01:30

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

00:24

З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

00:19

Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

Реклама
00:01

Місяць "каже" садити: експертка назвала сприятливі дати для посадок у жовтніВидео

06 октября, понедельник
23:51

Відома акторка висловилася про акторський талант Лесі Нікітюк: "Не зіграє жоден"

23:15

"Помовч хвилину": Горбунов зізнався, хто в його парі з Осадчою першим затіває конфлікти

23:11

Таких далекобійних ударів ще не було: вибухи прогриміли на надпотужному НПЗ в РФВидео

22:55

Харків під масованим ударом дронів – лунають вибухи, є перебої з світлом

22:36

Такий суп готували ще наші бабусі - бомбічний рецепт першої стравиВидео

22:07

Вирахували та спалили: ЗСУ феєрично знищили рідкісну "глушилку" ворогаВидео

21:57

Здогадуються одиниці — вчені розкрили, що насправді приховує бутильована водаВидео

21:57

Джекі Чан вирішив знімати нову частину культової франшизи в Казахстані

21:45

Наречений Нікітюк показав рідкісний "мамський" момент ведучої із сином

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти