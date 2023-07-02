Погрожували поламати ногу: співробітники ТЦК увірвалися в приватний будинок

Військових обурило те, що всі погрози власник будинку фіксував на камеру мобільного телефону.

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Співробітники ТЦК увірвалися в будинок до місцевого жителя в Хмельницькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Хмельницькій області співробітники місцевого ТЦК прийшли додому до чоловіка, щоб вручити йому повістку. При цьому вони навіть зайшли всередину будинку і не хотіли виходити попри те, що чоловік багато разів попросив їх про це. Відео вже розлетілося в Мережі.

Військові навіть почали погрожувати чоловікові, що зламають йому ноги. Це сталося в місті Деражня. Поки невідомо, в який саме день стався інцидент.

Чоловіка обурило ставлення співробітників ТЦК і він пригрозив, що зараз викличе поліцію. На що один із співробітників почав говорити, що він поліцейський, так що "поліція вже тут".

Військовим не сподобалося те, що всі ці погрози і дії чоловік знімав на телефон.

"На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов в будинок", – говорив працівник ТЦК.

Дивіться відео зі скандальним інцидентом у Хмельницькій області:

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

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