"Скрізь гаряче": ворог пішов у наступ одразу на кількох напрямках - Міноборони

Російські окупанти перекидають свої війська, щоб завадити українському контрнаступу та піти в атаку.

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У Міноборони розповіли про важкі бої на фронті / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові пішли у наступ, однак російські окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ. Ворог наступає одразу на декількох напрямках. Про це заявила заступниця міністра оборони України Анна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що скрізь тривають важкі бої. На сході окупанти наступають на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Там тривають запеклі бої.

"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала Маляр.

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На Бахмутському напрямку українські військові рухаються вперед на південному флангу та мають частковий успіх. На північний напрямок РФ перекинула 2 десантно-штурмових полки.

На південному напрямку українські військові поступово просуваються вперед у напрямку Бердянська та Мелітополя.

"Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - зазначила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше заявив, що армія перехопила у російських окупантів ініціативу на полі бою. Йде просування вперед. Противник замінував місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що в України всі шанси на перемогу у війні з агресором Росією. На думку чиновника, контрнаступ тільки почався. Ключові події на фронті відбудуться найближчими тижнями або місяцями.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна має намір вийти на кордони 1991 го до кінця 2023 року. Буде докладатися максимум зусиль для реалізації завдання.

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