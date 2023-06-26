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Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

Дмитро Відоменко
26 червня 2023, 08:28 оновлено 26 червня, 08:38
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З 1 липня 2023 року, згідно з постановою українського Кабінету міністрів, дещо зміниться ситуація з підприємствами, які можуть оформить бронь.
Бронь, мобілізація
Бронювання від мобілізації можна буде оформити за 25 днів / колаж Главред, фото УНІАН

Під час воєнного стану в Україні загальній мобілізації підлягають усі чоловіки від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до служби за станом здоров'я. Але деякі ж категорії таких людей можуть отримати відстрочку від призову до лав української армії через бронювання на роботі, повідомляє портал "Обозрєватєль".

Трохи раніше в Україні розширили критерії визначення важливих для економіки сільського господарства підприємств, чий персонал можна забронювати від мобілізації. Зокрема, було збільшено кількість критеріїв по площі обробних угідь працівників підприємств, на яких можна оформити бронь. Крім того, змінилися вимоги за розміром господарств за чисельністю застрахованих співробітників.

Були встановлені чіткі терміни бронювання військовозобов'язаних. Кабмінівська постанова № 400 від 28 квітня 2023 року вносить зміну до постанови №76 та встановлює строки прийняття рішення про надання броні військовозобов'язаним працівникам підприємств. Бронювання можна буде оформити за 25 днів.

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Хто підлягає бронюванню від мобілізації з 1 липня

На даний час в Україні діє наказ №952 Мінекономіки, який затверджує критерії визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для галузей національної економіки.

Тому підприємство, установа або організація можуть претендувати на бронювання співробітників в нижченаведених випадках:

  • проводять підтримку та супровід інвестиційних проектів відповідно до рішення Кабінету міністрів України або Міністерства економіки;
  • проводять відповідно до законів України у галузі реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;
  • отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;
  • виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але тільки в разі, якщо такі договори укладені на строк не менше шести місяців.
  • знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;
  • проводить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та / або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;
  • здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Згідно з другим абзацом частини 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, заброньовані на її період та під час дії воєнного стану установами та організаціями у порядку, встановленому Урядом.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

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