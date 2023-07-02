Чоловік із собакою пройшов 200 км з Херсона в Одесу, його не пустили в автобус

Російська ракета вбила його дружину та 5-річну дочку, а після підриву Каховської ГЕС вода остаточно зруйнувала будинок.

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Чоловік йшов 200 км з Херсона в Одесу, бо його з собакою не пустили в автобус / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Яна Титаренко

Російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС, внаслідок чого велика кількість населених пунктів пішла під воду. Через це довелося тікати зі свого дому чоловіку з вівчаркою. Собака - це все, що в нього залишилось від родини та сімейного будинку. Однак він був вимушений йти 200 км з Херсона до Одеси, бо його не пустили в евакуаційний автобус. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла Яна Титаренко.

Ще до підриву Каховської ГЕС у будинок чоловіка прилетіла ворожа ракета. Той день став останнім для його коханої дружини та 5-річної донечки. Однак чоловік до останнього не покидав вже зруйнований будинок.

"Він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни Російської Федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий", - йдеться у повідомленні.

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Тоді він намагався виїхати до Одеси евакуаційним автобусом, однак його не пустили через те, що у німецької вівчарки не було намордника. Через втрату своїх найрідніших людей, у нього навіть не було моральних сил на те, щоб придбати намордник. Він вирішив йти пішли.

"Не сівши в автобус він просто пішов ... Він йшов три дні, маючи лише 300 грн на корм для собаки і воду", - розповіла Титаренко.

Волонтери допомогли йому знайти квартиру, почали відновлювати документи та закрили всі його базові потреби та потреби собаки.

"Зараз вони з собакою багато сплять, а на питання "як справи", він відповів "собака почала їсти", - розповіла волонтер.

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.

Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. Внаслідок побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові та рана, а також синці по всьому тілу.

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