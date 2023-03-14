Загроза заморозки війни і вихід ЗСУ на кордони 1991 року: експерт назвав сценарій для України

Агресія Росії може охопити країни Балтії і держави Південно-Східної Європи у разі, якщо її не зупинити, вважає військовий експерт Андрій Риженко.

Україна повинна виходити на кордони 1991 року - експерт / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Західний світ підтримує плани України щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету держави в кордонах 1991 року. Для Києва є неприйнятним сценарій виходу на рубежі 24 лютого 2022 року, оскільки його реалізація може призвести до замороження війни та нового нападу агресора Росії в майбутньому. Українська держава повинна використати свої можливості для досягнення повної перемоги. Про це заявив колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що вихід сил оборони України на рубежі 24 лютого стане тільки тимчасовим припиненням бойових дій і призведе лише до заморожування війни і загрози повторного нападу Росії через певний час.

"Це буде сценарій замороженої війни. Росія у такому разі вимагатиме зняття санкцій, підтягне економіку, налаштує канали постачань товарів двійного призначення шляхом третіх країн та за певний час, в середньостроковій перспективі, може знову продовжити війну проти України", - вважає Риженко.

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Експерт акцентував увагу на тому, що передові світові держави бачать злочини Росії в Україні і підтримують Київ. Вони розуміють, що якщо Москву не зупинити, її агресія охопить й інші держави, перед якими у ЄС і НАТО є дуже вагомі зобов'язання.

"Багато провідних сучасних країн, які є передовими економічними і технологічними державами, розуміють, що коїть Росія в Україні і підтримують нас. Також ці країни усвідомлюють, що процеси, які наразі відбуваються в РФ, треба зупинити. Інакше російська агресія може охопити країни Балтії або держави Південно-Східної Європи. Тоді є ризик виникнення великих проблем, тому що там інші зобов'язання, які потребують серйозного залучення Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу", - зазначив Риженко.

Також він додав, що західний світ підтримує плани України щодо виходу на кордони 1991 року і держава повинна використати свої можливості для того, щоб добитися повної перемоги.

"Наразі Україна має можливості відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року. Наша позиція тепер сприймається на Заході. Хоча, нагадаю, за добу після початку повномасштабної війни чітко визначеної позиції західного світу взагалі не було. Після Бучі всі дотримуються точки зору, згідно з якою Україна має звільнити свої території и добитися перемоги у війні з Росією. Успішні контрнаступальні операції ЗСУ під Харковом та Херсоном продемонстрували, що Україна це може зробити. Мету українського народу підтримують країни Великої сімки. Тому, нам треба максимально використати можливості задля досягнення головної цілі.", - підкреслив Андрій Риженко.

Дивіться повну версію інтерв'ю колишнього заступника начальника штабу ВМСУ Андрія Риженка Главреду

Контрнаступ ЗСУ

Радник головнокомандувача армією України Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції після того, як буде отримана важка бронетехніка від Заходу. Крім того, військам потрібно вирішити питання з постачанням боєприпасів і логістикою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що сили оборони України підуть у контрнаступ вже за 2 місяці. Подоляк також нагадав про потребу українських військ у озброєннях і боєприпасах.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що ЗСУ на Луганщині зможуть перейти в контрнаступ вже за 2-3 тижні. На думку чиновника, за цей період часу вони зможуть зібрати потрібні для наступу резерви.

Війна Росії проти України: