Ворог активізував спроби прориву: Генштаб розповів про хід боїв на фронті

Руслан Іваненко
10 листопада 2025, 02:10
Українські війська відбивають атаки ворога та зупиняють його просування на кількох напрямках фронту.
Сили оборони зупиняють штурмові дії ворога на Лиманському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про головне:

  • ЗСУ стримують просування ворога і завдають втрат
  • Генштаб: фронт контрольований, тривають локальні бої
  • Відбито штурми на кількох напрямках, тривають сутички

Окупанти продовжують активні обстріли та наступальні дії на різних ділянках фронту, проте українські війська успішно відбивають атаки, завдаючи противнику значних втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Фейсбуці станом на 22:00 9 листопада.

"Від початку доби 9 листопада відбулося 248 бойових зіткнень. Українські військові впевнено стримують спроби ворога прорватися вглиб території країни, завдаючи йому значних втрат вогневими ударами", — зазначають у Генштабі.

За добу російські війська здійснили 27 авіаударів і скинули 81 керовану авіабомбу, застосували 1423 дрони-камікадзе та провели 2681 обстріл позицій українських військ і мирних населених пунктів.

Ситуація на напрямкка

На Південно-Слобожанському напрямку ворог зробив 23 спроби наступу, зокрема в районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та Дворічанського. Чотири боєзіткнення там ще тривають.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 20 штурмових дій у районах Борівської Андріївки, Твердохлібового, Рідкодуба, Дерилового, Новоселівки, Торського та в напрямках Червоного Ставу, Ставок, Коровиного Яру, Дробишевого.

Активні бої тривають на Покровському напрямку

"З початку доби противник 87 разів атакував у районах Шахового, Никанорівки, Білицького, Затишка, Червоного Лиману, Родинського, Зеленого, Даченського, Лисівки, Новомиколаївки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, Дачного та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 75 окупантів", — повідомляють у Генштабі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На інших фронтових напрямках українські війська відбили атаки противника, зупинили його просування та завдали втрат.

Експертна оцінка стратегічного значення Покровська

За оцінкою наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Кремль докладає всіх зусиль, щоб захопити Покровськ. На думку експерта, це має продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ.

Бєлєсков зазначає, що у свідомості Путіна захоплення міста повинно стати аргументом на користь "неминучості" перемоги Росії.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ефірі телемарафону "ТСН. Тиждень".

Крім того, російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область і прорватися в Дніпропетровську. Наразі є серйозна загроза для цього регіону, адже ворог уже має тактичний успіх. Про це заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю Radio NV.

Нагадаємо, що як повідомляють аналітики DeepState, окупанти активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

