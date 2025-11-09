Рус
"Вік і хвороби": померла найстаріша породілля України Валентина Підвербна

Віталій Кірсанов
9 листопада 2025, 22:52
Валентина Підвербна відома тим, що народила доньку в 65 років, вона завагітніла шляхом штучного запліднення.
Померла Валентина Подвербна
Померла Валентина Підвербна / колаж: Главред, фото: Громадське Чернігів, ТСН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому у Валентини Підвербної забрали дитину
  • Що зараз з Анею Підвербною і як вона виглядає

У Чернігові на 81 році життя померла найстаріша породілля України Валентина Григорівна Півербна. Про це повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, пише ТСН.ua.

"Смерть підтверджена. Причиною послужили вік і хвороби. Займаємося організацією похорону", - повідомила нам Тунік-Фриз.

Валентина Підвербна відома тим, що народила доньку в 65 років, вона завагітніла шляхом штучного запліднення. 14 років тому вона народила доньку.

Деякий час тому стався гучний скандал у сім'ї Підвербних - дочка Підвербної, Ганна, повідомляла в соцмережах, що живе в антисанітарних умовах, що мати рве на неї одяг.

Чому у Валентини Підвербної забрали дитину

Коли Анні Підвербній було 12 років, дівчинка опублікувала в соцмережах низку постів, у яких повідомила про те, що її мати Валентина Підвербна нібито знущається з неї - дряпає, ображає, не дає змоги виконувати елементарні гігієнічні процедури, рве одяг, не дає змоги мити унітаз. Також школярка поскаржилася, що мати нецензурно лається і "хоче довести її до самогубства".

Анна-Марія також стверджувала, що її мати могла мати проблеми з ментальним здоров'ям.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно відібрати дівчинку у Підвербної. Дитину направили в лікарню для обстеження, а потім перевели в реабілітаційний центр у Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної. При цьому батьківських прав її не позбавляли.

Що зараз з Анею Підвербною та який вона має вигляд

У Службі у справах дітей Чернігівської міської ради наприкінці 2024 року повідомляли, що претензій до виконання опікункою обов'язків немає.

"Наразі дівчинка продовжує проживати в новій родині. У нас немає зауважень до неї (сім'ї) щодо виконання опікунських обов'язків. Зі свого боку, мама весь час запитує про свою дитину, турбується про неї. Я знаю, що вони (Анна і Валентина Підвербні) спілкуються. Відомо, що зустрічі узгоджуються з опікункою. Відомо, що і дитина періодично приходить до неї (Валентини Підвербної, - ред.), зустрічаються і на нейтральній території", - повідомляли 2024 року соцпрацівники.

Аня Подвербна у свій 14-й день народження
Аня Підвербна у свій 14-й день народження / Фото: ТСН

Аня Підвербна написала матері листа

Опікунка Олена Ятченко передала ТСН.ua письмово те, з чим хотіла б звернутися Анна Підвербна до своєї матері.

"Мамо, я знаю, що ти мене навряд чи зрозумієш, але я хочу звернутися до тебе. Я хочу вірити, що ти насправді бажаєш мені добра. Якщо це дійсно так, то визнай, що тобі зі мною важко. Ми не можемо жити разом. Я дуже хочу, щоб ти це зрозуміла і не сумувала через це. Я багато страждала і не бажаю страждань тобі. Навіть думки про повернення для мене важкі й стресові, я цього дуже боюся. Ти знаєш, що можеш робити неправильно, і мені через це дуже боляче. Зараз мені добре. Я знайшла спокій і дім, де мені тепло і затишно. Тут я спокійна і тут хочу жити. Своє майбутнє я уявляю саме тут, поруч із Оленою. І не через те, що я вибрала між нею і тобою, насправді вибір стояв між тим жити чи померти. Я не могла більше жити з тобою і тому попросила про допомогу", - писала Анна Підвербна.

Валентина Підвербна - що відомо

Як повідомляв Главред, у 2020 році Валентина Підвербна зважилася на процедуру ЕКЗ і згодом народила дівчинку. Гроші на штучне запліднення пенсіонерка збирала довгі роки, торгуючи на чернігівському базарі. Завагітніти їй вдалося тільки після третьої процедури.

У січні 2022 року стало відомо, що материнство Валентини Підвербної оскаржить у суді мешканка Ізраїлю, яка підозрює, що її яйцеклітини вкрали.

Навесні 2023 року в Україні вибухнув скандал навколо найстаршої мами України Валентини Підвербної та її доньки Анни-Марії. Дівчинку передали опікунам після того, як вона написала в соцмережі пост із проханням про допомогу.

Що відомо про Валентину Підвербну

Валентина Підвербна стала відома на всю Україну після того, як народила дівчинку у віці 65 років.

Жінка зважилася на процедуру ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Також за деякий час до того, як вона завагітніла, Валентина втратила маму.

Підвербна кілька років збирала гроші на процедуру. У Київському інституті генетики провели ЕКЗ, а взимку 2011 року в жінки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як жінка просила милостиню. У ЗМІ говорили навіть про те, щоб позбавити жінку батьківських прав.

Підвербна та її донька постійно були під контролем служби, адже були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки.

У листопаді 2022 року на Валентину Підвербну склали два адміністративні протоколи - за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. Утім, уже в березні справу закрили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

