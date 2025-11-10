"Легше з хлопцями": MELOVIN зізнався, чому досі самотній

MELOVIN розповів про власний досвід у стосунках і відверто відповів, з ким йому легше будувати взаємини.

https://glavred.net/stars/legche-s-parnyami-melovin-priznalsya-pochemu-do-sih-por-odinokiy-10713980.html Посилання скопійоване

MELOVIN зізнався, чому досі самотній / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

У MELOVIN зараз немає пари

Співак не шукає кохання навмисно

Український співак MELOVIN відверто зізнався, що зараз не перебуває у стосунках і досі не оговтався після зради екс-партнера. Артист поділився своїми почуттями у відео інтерв'ю блогера Ніколаса Карми.

"Зараз я не у стосунках, але, звісно, хотілося б, щоб поруч була людина, з якою можна було б ділити життя", - сказав співак. відео дня

MELOVIN також розповів про власний досвід у стосунках і відверто відповів, з ким йому легше будувати взаємини - з чоловіками чи з жінками.

"З власного досвіду, легше з хлопцями, тому що я їх максимально розумію, але цікавіше з дівчатами" - поділився артист.

Співак зазначив, що зараз не шукає кохання навмисно, але залишається відкритим до нових почуттів і не виключає, що найближчим часом у його житті може з'явитися особлива людина.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що MELOVİN розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів. 28-річний співак написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

Напередодні також MELOVIN заінтригував шанувальників новим дописом в Instagram. У публікації артист зізнався, що готовий до "поповнення в родині".

Вас також може зацікавити:

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред