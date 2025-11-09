Рус
Коли відновлять роботу ТЕС "Центренерго" після атаки РФ: що кажуть в Кабміні

Руслан Іваненко
9 листопада 2025, 19:44оновлено 9 листопада, 20:19
Фахівці "Центренерго" намагаються знайти рішення для швидкого відновлення енергопостачання.
ТЭС, дроны
Фахівці відновлюють обладнання ТЕС і готують всі резерви для швидкого запуску станцій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У суботу, 8 листопада, внаслідок атаки Росії зупинилися обидві теплоелектростанції компанії "Центренерго". Відновлення їхньої роботи потребуватиме часу та залежатиме від наявності необхідного обладнання.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону

Хід ремонтних робіт та оцінка пошкоджень

Він уточнив, що ремонтні роботи розпочнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

"В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування", – зазначив Андарак.

Наразі прогнозувати терміни відновлення складно через те, що атака сталася лише вчора.

"У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося", – пояснив заступник міністра.

Андарак також підкреслив професіоналізм співробітників "Центренерго", зазначивши, що компанія завжди демонструвала високий рівень майстерності під час відновлення роботи після пошкоджень.

"Сподіваємося, так буде і цього разу", – резюмував посадовець.

Коли відновлять роботу ТЕС
Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Оцінка стану енергосистеми від експерта

Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та окреслив потенційні ризики для її стабільності.

За його словами, Росія змінила тактику атак: замість масштабних ударів тепер зосереджуються на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, зазначає експерт, підвищує вразливість окремих областей і збільшує ймовірність перебоїв з електропостачанням.

"Нині під підвищеним ризиком залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані удари по критичній інфраструктурі", – підкреслив Михайло Гончар.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Крім того, В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 10 листопада.

Нагадаємо, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

