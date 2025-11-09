Коли відновлять роботу ТЕС "Центренерго" після атаки РФ: що кажуть в Кабміні

Фахівці "Центренерго" намагаються знайти рішення для швидкого відновлення енергопостачання.

https://glavred.net/war/kogda-vozobnovyat-rabotu-tes-centrenergo-posle-ataki-rf-chto-govoryat-v-kabmine-10713851.html Посилання скопійоване

Фахівці відновлюють обладнання ТЕС і готують всі резерви для швидкого запуску станцій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

Коли відновлять роботу ТЕС "Центренерго" після атаки РФ

Які труднощі можуть виникнути під час ремонту електростанцій

Які регіони найбільше ризикують через локальні атаки на енергетику

У суботу, 8 листопада, внаслідок атаки Росії зупинилися обидві теплоелектростанції компанії "Центренерго". Відновлення їхньої роботи потребуватиме часу та залежатиме від наявності необхідного обладнання.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону

відео дня

Хід ремонтних робіт та оцінка пошкоджень

Він уточнив, що ремонтні роботи розпочнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

"В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування", – зазначив Андарак.

Наразі прогнозувати терміни відновлення складно через те, що атака сталася лише вчора.

"У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося", – пояснив заступник міністра.

Андарак також підкреслив професіоналізм співробітників "Центренерго", зазначивши, що компанія завжди демонструвала високий рівень майстерності під час відновлення роботи після пошкоджень.

"Сподіваємося, так буде і цього разу", – резюмував посадовець.

Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Оцінка стану енергосистеми від експерта

Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та окреслив потенційні ризики для її стабільності.

За його словами, Росія змінила тактику атак: замість масштабних ударів тепер зосереджуються на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, зазначає експерт, підвищує вразливість окремих областей і збільшує ймовірність перебоїв з електропостачанням.

"Нині під підвищеним ризиком залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані удари по критичній інфраструктурі", – підкреслив Михайло Гончар.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Крім того, В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 10 листопада.

Нагадаємо, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред