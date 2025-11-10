Рус
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях їжачків за 25 секунд

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 05:50
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки з їжаком на городі. На перший погляд картинки здаються однаковими, але придивіться уважніше. На зображенні ховаються 3 крихітні відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 25 секунд? Давайте перевіримо, наскільки ви пильні!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

Читачі повинні добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

