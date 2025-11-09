Окупанти збільшили свою ударну силу за рахунок балістики - Зеленський

Для України це означає потребу в більшій ППО і не тільки, зазначив президент.

Росіяни використовують більше балістики / колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Що сказав Володимир Зеленський:

Незважаючи на складну ситуацію, відновлення триває

Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу

Армія РФ збільшила свою ударну силу і почала використовувати більше балістики. Для України це означає потребу в більшій ППО і не тільки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби.

Незважаючи на складну ситуацію, відновлення триває. Задіяні тисячі людей, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкодження.

Водночас Зеленський повідомив, що змінилося в атаках РФ і що це означає для країни.

"Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більшої балістики. Це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіонах", - сказав президент.

Також він відзначив працівників ДСНС України, оскільки вони завжди оперативні. Глава держави наголосив, що саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади - від уряду до областей і громад.

"Чиновники мають особисто бути в регіонах, максимальна оперативність і допомога людям", - резюмував президент.

Чи можуть ракети Фламінго залишити Москву без світла - думка експерта

Блекаут у Москві - цілком реальна перспектива. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів у коментарі Главреду, що Україна має достатні сили і засоби, щоб знеструмити столицю навіть без застосування ракет Tomahawk.

Жданов зазначив, що без Tomahawk це ускладнюється через потужну ППО Москви, оскільки навколо міста є два кільця протиповітряної оборони, які непросто прорвати. Однак завдання здійсненне, особливо за одночасного використання таких ракет, як Фламінго, "Паляниця" і "Пекло".

Удари по Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до введення "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Як пізніше повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада енергосистему вдалося частково стабілізувати, проте повністю відмовитися від аварійних і планових відключень поки що неможливо.

У пресслужбі ПАТ "Центренерго" повідомили, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі всі теплоелектростанції "Центренерго" зупинили роботу, а виробництво електроенергії наразі відсутнє.

