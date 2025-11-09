Рус
Як обміняти старі долари в Україні та що робити, якщо їх відмовляються приймати

Дар'я Пшеничник
9 листопада 2025, 22:48
"Значно зношені" купюри доларів в Україні передаються на процедуру інкасо.
Де можна обміняти долари 1996 року

Головне з новини:

  • Усі доларові купюри з 1914 року вважаються чинним і підлягають обміну
  • Банки зобов’язані приймати всі справжні долари
  • Якщо купюра фальшива - її не повертають

Усі доларові купюри, випущені з 1914 року, залишаються чинними та підлягають обміну - навіть ті, що мають поважний вік, як-от банкноти 1996 року. У Національному банку України наголошують, що жодна фінансова установа не має права відмовити в обміні справжніх доларів, незалежно від їхнього дизайну чи року випуску.

Як відбувається обмін старих доларів

Щоб обміняти старі долари, достатньо звернутися до банку або іншої фінустанови, яка має ліцензію на валютні операції. Там вашу купюру перевірять за допомогою спеціального обладнання. Якщо банкнота відповідає зразкам іноземного центрального банку та є справжньою - обмін відбувається безперешкодно.

Зношені купюри йдуть на інкасо

З 2023 року НБУ скасував поняття "незначно зношена" купюра, щоб уникнути суб’єктивних рішень касирів. Тепер усі банкноти, які не мають серйозних пошкоджень, обмінюються без додаткових процедур. А от "значно зношені" долари передаються на інкасо - банк надсилає їх до банку-кореспондента, який і здійснює обмін. У цьому випадку можуть застосовуватись додаткові тарифи.

Якщо під час перевірки з’ясується, що купюра фальшива, її не повертають. Такі банкноти передаються до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Що робити, якщо купюру відмовляються обмінювати

У разі відмови в обміні справжньої купюри ви маєте право подати скаргу до НБУ. Регулятор зобов’язує банки дотримуватись чітких правил і не дискримінувати клієнтів за виглядом валюти.

Отже, долари 1996 року - це не музейний експонат, а повноцінний платіжний засіб. Якщо банкнота справжня - вона має бути прийнята. І не важливо, скільки їй років.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

