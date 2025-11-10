Потяги, повні студентів, зіткнулися у Словаччині: постраждали десятки людей

Один поїзд врізався в задню частину іншого. Причина зіткнення поки що невідома.

У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги / Колаж: Главред, фото: aktuality.sk

Коротко:

Аварія трапилася на маршруті між Братиславою та Пезінком

У поїздах перебувало близько 800 пасажирів, переважно студенти

Постраждали десятки людей, 11 госпіталізовано

Увечері 9 листопада у Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги. Десятки пасажирів дістали легкі травми, 11 осіб доправили до лікарень.

Аварія сталася на залізничному коридорі між Братиславою і містом Пезінок. Один поїзд врізався в задню частину іншого. Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри, пише Aktuality.sk.

У вагонах на момент зіткнення перебувало приблизно 800 осіб - більшість із них були студентами.

Один поїзд врізався в задню частину іншого. / Фото: aktuality.sk

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток під час брифінгу повідомив, що в обох поїздах перебувало приблизно 800 пасажирів, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів".

Голова Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що більшість постраждалих дістали переважно переломи та забої. Водночас він попередив про можливий прояв відтермінованих травм, зокрема, шийного відділу хребта.

"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив Міфкович.

На місці події працюють рятувальники, поліція та медики.

Потяги були повні студентів / Фото: aktuality.sk

