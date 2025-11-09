"Я так рада": Світлана Лобода заговорила про повернення в Україну

Коротко:
- Через концерт Лободи в Кишиневі стався не один скандал
- Лобода зі сцени заявила про свої плани виступити в Україні
Скандальна співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабного вторгнення намагалася порвати свої зв'язки з країною-агресором РФ, дала концерт у Молдові, де несподівано заявила про своє повернення в Україну. Зірка, яка продовжує співати російською мовою, анонсувала виступи в українських містах.
Через концерт Лободи в Кишиневі стався не один скандал. Зокрема, місцеві жителі були обурені чергами на українсько-молдовському кордоні через забиті автобуси з фанами, які поспішали на виступ співачки.
Ймовірно, що саме такий попит на музику артистки серед слухачів з України і став для неї сигналом для повернення на батьківщину. У TikTok з'явилося відео, на якому Світлана просто зі сцени заявляє про свої плани виступити і в Україні. Однак, розкривати деталі вона не стала.
"Я так рада, що у нас є можливість з вами сьогодні зустрітися тут, але ще трохи і я обіцяю, що це буде на території України, так і буде!" - підкреслила Лобода.
@lobodaukraine Кишинів у шоці? #лобода#loboda♬ оригінальний звук - LOBODA STANS ?
Світлана Лобода - позиція
Після 2014 року, незважаючи на анексію Криму та початок бойових дій на Донбасі, Світлана Лобода продовжувала активну кар'єру в Росії, що спричинило значну критику та бойкоти її концертів в Україні. З початком повномасштабного вторгнення Лобода засудила агресію, хоча й спершу утримувалася від прямого називання винуватця. Згодом артистка остаточно розірвала професійні зв'язки з РФ.
Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Світлана Лобода опублікувала рідкісний знімок з донькою з нагоди її дня народження. До привітань долучилася і Наталя Лобода, бабуся іменинниці та мама співачки. Артистка побажала доньці божої опіки.
Також співачка Світлана Лобода зізналася, що вона мала змогу зустрітися з Валерієм Залужним, який на той момент був Головнокомандувачем ЗСУ. Співачка розкрила, що було головною темою для обговорення із Залізним генералом.
Вас може зацікавити:
- Світлана Лобода розповіла про зустрічі з Валерієм Залужним: "Я старалася"
- Світлана Лобода показала на рідкісному фото старшу доньку - 14-річну Єву
- Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболіста
Про персону: Світлана Лобода
Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "До біса любовь", "Родной" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред