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Без капітуляції і за рішенням України: на Заході запропонували формат перемовин з Росією

13 березня 2023, 08:35
Заходу слід створити "перемовний Рамштайн", який запрацює тоді, коли Україна ухвалить рішення почати діалог з агресором РФ, сказав Вольфганг Ішингер.
Україна, Росія
Україна сама вирішить, коли почнуться перемовини з Росією - дипломат / Колаж УНІАН

Західний світ вже зараз має створити посередницьку контактну групу, яка має взяти участь у майбутніх перемовинах щодо завершення війни агресора Росії проти України. "Перемовний Рамштайн" почне працювати тільки після того, як Київ ухвалить рішення про діалог з Москвою. Формат повинен включати США, Британію, Францію та інші країни. Про це заявив колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

У колонці в Tagesspiegel він закликав вже зараз створювати контактну групу щодо перемовин України і Росії для завершення війни.

За словами дипломата, крім військової та фінансової підтримки України слід зробити крок у напрямку миру. Однак це не означає, що мова йде про підштовхування Києва до перемовин прямо зараз – такий шлях привів би до часткової капітуляції. Рішення про початок перемовного процесу має ухвалювати виключно українська держава.

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Зокрема, Ішингер пропонує закласти основи для майбутнього мирного процесу і створити перемовину групу за аналогією з контактною групою військової допомоги Україні у форматі Рамштайн. Слід створити посередницьку групу, яка повинна запрацювати після того як Київ вирішить почати перемовини з Москвою.

На думку німецького дипломата, у форматі повинні бути присутніми Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина та інші держави-партнери, серед яких Канада, Польща, Іспанія, Італія, країни Балтії, а також міжнародні структури – ОБСЄ, ЄС, ООН, і блок НАТО.

Вольфганг Ішингер підкреслив, що учасники формату повинні будуть проводити часті зустрічі на рівні глав МЗС і домовлятися про розведення військ, створення безпольотних зон і врегулювання інших питань.

Кремль клянчить перемовини в України і Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц казав, що телефонував директору країни-агресора Росії Володимиру Путіну в грудні минулого року і вимагав вивести окупаційні війська Москви з території України, а також знайти політичний спосіб завершення війни. Путін, у свою чергу, поскаржився, що Київ посилився і не збирається ні про що розмовляти з Москвою.

Пізніше Шольц зазначив, що буде і далі телефонувати Путіну з вимогою виведення окупантів РФ з України. У Кремлі висловили готовність "поговорити" з Берліном, проте главі агресора Росії так ніхто і не телефонував.

У лютому представники країни-окупанта Росії заклянчили перемовини в України, мовляв, "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента Зеленського підкреслили, що Москва насправді не збирається вести реальні перемовини і прагне уникнути відповідальності за свої злочини в Україні.

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Війна Росії проти України:

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