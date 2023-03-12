Росія розвалиться на частини, НАТО треба готуватися до історичних подій - французький генерал

Армія України - найкраща в Європі і повинна здобути перемогу у війні з агресором Росією, вважає французький генерал у відставці Мішель Яковлефф.

Розпад буде важчим, ніж розвал СРСР - Яковлефф / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube-канал Xavier Tytelman

Північноатлантичному альянсу слід готуватися до розпаду країни-агресора Росії. Держава може розвалитися на декілька частин, чому посприяє наявність великої кількості воєнізованих структур. Армія України є найкращою в Європі – ЗСУ мають перемогти, проте не можна виключати і російської перемоги, хоча це малоймовірний сценарій. Про це заявив колишній заступник командувача силами НАТО в Європі Мішель Яковлефф.

Під час розмови з французьким військовим Ксав'є Тітельманом він розповів про те, що НАТО вже зараз слід готуватися до розпаду Росії на частини.

На його думку, ситуацію в сучасній РФ можна порівняти з обстановкою в Лівані в 1973 році, а контроль воєнізованих структур з боку олігархів і місцевих еліт тільки прискорить процес розвалу держави.

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Як вважає Яковлефф, ЗСУ сьогодні - найкраща армія в світі, водночас у військ РФ є проблеми, яких раніше ніхто не очікував. Російські окупанти можуть тільки оборонятися.

Згідно з прогнозом генерала, Росія може розпастися вже найближчим часом, причому розвал країни буде більш неспокійним, ніж розпад Радянського Союзу. Це пояснюється тим, що в державі існує, по суті, три армії – Міноборони, МВС і ФСБ. Обстановка нагадує Ліван 1973 року. Причому така оцінка не враховує ПВК, олігархічні армії і "кадирівців".

"Війна з Україною – це страва на закуску, далі буде основне меню – розпад Росії. Україна - це лише спусковий гачок історичних подій, які ми побачимо згодом", - вважає Яковлефф і припускає розвал РФ на ще більшу кількість держав, ніж це було з Югославією.

Перемога агресора Росії - малоймовірний сценарій

Яковлефф вважає, що не можна скидати з рахунків і можливу перемогу у війні країни-агресора Росії. Але для цього окупантам потрібно показати інший рівень і професіоналізм дій. Однак, за його словами, цього не видно – загарбники продовжують припускатися помилки за помилкою.

Мішель Яковлефф також підкреслив, що два інших сценарії завершення війни Росії проти України – перемога Києва і зупинка обох військ на позиціях, які вони займають на даний момент.

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиціонер Геннадій Гудков вважає, що країна-агресор Росія програє розв'язану проти України війну і зіткнеться з територіальними претензіями з боку низки країн. На думку Гудкова, землі від Москви можуть зажадати Японія, Китай і Німеччина.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що розпад РФ почнеться після того, як регіони зрозуміють - федеральний центр Москва більше не може їх контролювати. За такого сценарію розвал Росії вже не вдасться зупинити.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що світу слід готуватися до розпаду країни-агресора Росії. Як вважає чиновник, механізм буде працювати незалежно від бажання Заходу.

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Війна Росії проти України: