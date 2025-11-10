"Лазівка" в санкціях: стало відомо, яка країна імпортує мільйони тонн російської нафти

"Лазівка" в урядових санкціях дозволяє імпортувати нафтопродукти російського походження, якщо вони були перероблені в третій країні.

Австралія імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Коротко про головне:

Австралія припинила закупівлю нафти РФ з початку повномасштабної війни

Через прогалини в санкціях, австралійські компанії закупили понад 3 мільярди російської нафти

Австралія, котра припинила прямі закупівлі палива з Росії після початку повномасштабної війни проти України, з 2023 року імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження.

Мільйони тонн російської нафти проходять через порт Джуронг у Сінгапурі, що частково належить австралійському інвестиційному банку Macquarie. Порт став одним із ключових вузлів для переробки та реекспорту палива з Росії. Про це з посиланням на дані Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA) пише The Guardian.

За словами експерта CREA Вайбхава Рагунандана ,санкції Австралії дозволяють купувати нафтопродукти через треті країни, формально не порушуючи заборону, але фактично підтримуючи російську нафтову галузь і податкові надходження Кремля.

"Це суттєва лазівка. Австралійські компанії, які, хоч і дотримуються закону, безсумнівно, порушують його етичність", - наголосив Рагунандан.

Аналітик додав, що це не лише дозволяє продовжувати потік російської нафти, але й дозволяє австралійським компаніям заробляти на цьому.

Згідно з урядовими даними, з січня 2023 року Австралія закупила майже чверть імпорту очищеної нафти з Сінгапуру, який сам імпортував понад 22 млн тонн російського палива. Основним вузлом у цьому ланцюжку поставок є Універсальний термінал порту Джуронг у Сінгапурі, який частково належить інвестиційному фонду австралійського банку Macquarie.

За даними аналітиків, близько третини російських нафтопродуктів, що надійшли до Сінгапуру, пройшли саме через цей термінал.У Macquarie Bank повідомили, що термінал працює відповідно до сінгапурських і міжнародних норм, проте представник банку не надав гарантій, що термінал не продавав нафту російського походження до Австралії.

Катерина Аргиру, голова Австралійської федерації українських організацій, закликала банк переглянути свої інвестиції та розкрити інформацію про те, чи сприяв термінал обробці російської нафти.

"Австралія не може підтримувати Україну, якщо її банки допомагають фінансувати військову економіку Росії. Кожна продана крапля російської нафти - це допомога у руйнуванні українських домівок і життів", - наголосила вона.

Відмова великих країн від російської нафти - думка експерта

Аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус розповів Главреду, чому відмова Індії а не Китаю стала б справді серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять тиск на санкції на компанії, що працюють з Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Гардус наголосив, що Індія вкрай залежна від викопного палива та двигунів внутрішнього згоряння. Це величезна країна з найбільшим населенням у світі, але там слабко розвинений громадський транспорт. Залізниці є, але більша їх частина працює на дизельному паливі, а електрифікована лише невелика частка.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред раніше, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляв міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Згодом, президент США Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії. Обмеження торкнулися нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Мета заходів - змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну в Україні.

Крім того, як повідомляє Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа готує додаткові обмеження щодо Росії. Новий пакет санкцій може зачепити інші ключові сектори російської економіки.

