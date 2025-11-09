У 51-річного Сергія Реброва з'явилася ще одна дитина - деталі

Анна Реброва показала малюка і розкрила його стать.

Сергій Ребров діти - друга дружина тренера розповіла про поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com/annarebrova31

Коротко:

Сергій та Анна Реброви знову стали батьками

Дружина спортсмена поділилася зворушливими кадрами з новонародженим

Український футболіст і головний тренер збірної України Сергій Ребров учетверте став батьком. Про це в соціальних мережах повідомила його дружина Анна. Своє очікування ще одного малюка пара не афішувала.

Лише зараз дружина спортсмена поділилася, що в їхній родині з'явився ще один хлопчик. Пара вже виховує двох синів - Олександра (2016) і Микиту (2018). Від першого шлюбу в Реброва також є син Дмитро (1999).

Анна Реброва показала зворушливі знімки: знайомство братів з малюком, перша плюшева іграшка молодшого сина, і його дитячі пальчики в міцній батьківській руці. "В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025", - пише дружина тренера.

У коментарях сім'ю Ребрових вітають із поповненням Влада Седан, Олександра Кучеренка, MamaRika та ін.

Сергій Ребров вчетверте став батьком / фото: instagram.com/annarebrova31

Сергій Ребров вчетверте став батьком / фото: instagram.com/annarebrova31

Сергій Ребров вчетверте став батьком / фото: instagram.com/annarebrova31

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

