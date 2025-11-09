У 51-річного Сергія Реброва з'явилася ще одна дитина - деталі

Коротко:
- Сергій та Анна Реброви знову стали батьками
- Дружина спортсмена поділилася зворушливими кадрами з новонародженим
Український футболіст і головний тренер збірної України Сергій Ребров учетверте став батьком. Про це в соціальних мережах повідомила його дружина Анна. Своє очікування ще одного малюка пара не афішувала.
Лише зараз дружина спортсмена поділилася, що в їхній родині з'явився ще один хлопчик. Пара вже виховує двох синів - Олександра (2016) і Микиту (2018). Від першого шлюбу в Реброва також є син Дмитро (1999).
Анна Реброва показала зворушливі знімки: знайомство братів з малюком, перша плюшева іграшка молодшого сина, і його дитячі пальчики в міцній батьківській руці. "В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025", - пише дружина тренера.
У коментарях сім'ю Ребрових вітають із поповненням Влада Седан, Олександра Кучеренка, MamaRika та ін.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про перепалку українського ведучого Григорія Решетніка з відомим блогером на тлі виходу нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
Також українська співачка Світлана Білоножко емоційно повідомила про велику втрату, пов'язану з музичною кар'єрою її чоловіка - Народного артиста України Віталія Білоножка.
Читайте також:
- Наречена Дмитра Кулеби посвітила обручкою від політика
- Анджеліна Джолі розповіла про небезпечний момент під час візиту в Україну: що сталося
- "Не міг просто забути": Андрієнко згадав дитинство і заговорив про вірність собі
Про персону: Сергій Ребров
Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред