Україна чекає надходження обіцяної Заходом техніки, також потрібен час на підготовку військових.

У Залужного розповіли, коли почнеться контрнаступ ЗСУ/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, armyinform.com.ua

Українські військові зможуть розпочати контрнаступ для звільнення більшої кількості українських територій від окупантів, коли наша держава отримає обіцяну зброю від Заходу.

Також потрібен час, щоб підготувати захисників України до такого кроку. Про це розповів консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – генерал-майор Віктор Назаров, повідомляє Der Spiegel.

"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", – відповів Назаров на запитання, коли українські бійці зможуть піти контрнаступ.

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Також він наголосив, що потрібно ґрунтовно підійти до питання логістики. У цій війні важливі не лише технології, а й логістика, зазначає консультант головнокомандувача ЗСУ.

"Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", – зазначає Назаров.

Контрнаступ українських військових

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що навесні 2023 року українські військові будуть готові перейти до контрнаступу.

Російський блогер, журналіст Майкл Накі спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті навесні та влітку. За його словами, найперспективнішою метою для контрнаступу ЗСУ є Запорізький напрямок. Журналіст зазначив, що важливою умовою є постачання озброєнь Україні.

У той же час ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука пояснив, що може перешкодити масштабному контрнаступу ЗСУ. Він висловив сумніви, чи вистачить Україні тієї військової техніки, надання якої анонсував Захід. Під час операцій контрнаступу наземна бронетехніка повинна мати підтримку з повітря, зокрема літаками і вертольотами, пояснив експерт.

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