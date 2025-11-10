'Путін перебуває в глухому куті': Зеленський розповів про можливу загрозу Європі

Глава держави розповів про можливі кроки Кремля, які здатні створити нові виклики для НАТО.

https://glavred.net/war/putin-nahoditsya-v-tupike-zelenskiy-rasskazal-o-vozmozhnoy-ugroze-evrope-10713902.html Посилання скопійоване

Глава держави пояснив, чому важливо стежити за діями Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Коротко:

Путін може відкрити новий фронт у Європі

Кремль перевіряє "червоні лінії" НАТО

Гібридні атаки посилюються через провали на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може відкрити ще один фронт у Європі, не чекаючи завершення війни проти України. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

За словами глави держави, Кремль нині веде гібридну війну проти Європи та намагається випробувати на міцність "червоні лінії" НАТО.

відео дня

Путін може діяти на кількох напрямках одночасно

"Я вірю в це. Він може це зробити. Нам треба забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може робити і те, і інше одночасно", — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що активізація гібридних атак із дронами в Європі може бути пов’язана з відсутністю успіхів Росії на полі бою.

Росія може шукати нові цілі через провали на фронті

"Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше патова ситуація. Тому ці невдачі можуть спонукати його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома і захищаємося", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що російському режиму потрібен зовнішній ворог, аби об’єднати країну навколо Путіна.

"Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія", — резюмував президент.

НАТО / Інфографіка: Главред

Що стане "червоною лінією" для НАТО - думка експерта

Справжньою "червоною лінією" для НАТО може стати не сама провокація з боку Росії чи демонстративні запуски дронів, а реальний удар по військовому об’єкту або по цивільних цілях. У такому випадку Альянс не зможе залишитися осторонь. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За словами експерта, під потенційний російський удар можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Болгарія.

Водночас Угорщина та Словаччина, на думку Світана, навряд чи стануть об’єктами російських провокацій, з огляду на їхню політичну позицію та відносини з Кремлем.

Загроза війни Росії проти НАТО - новини за темою

Як писав Главред, Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Читайте також:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред