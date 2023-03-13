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Цинізм без меж: РФ просуває на Заході небезпечну пропаганду про "мир" в Україні – розвідка Польщі

13 березня 2023, 07:44
Агресор Росія застосовує методи психологічного тиску, щоб змусити Захід відмовитися від військової підтримки України, сказав Станіслав Жарин.
Пропаганда, війна Україна
Пропаганда агресора Росії просуває на Заході наративи "хибного пацифізму" - Польська розвідка / Колаж скріншот YouTube, 24 ОМБр імені короля Данила

Пропаганда країни-окупанта Росії намагається просувати на Заході тезу "хибного пацифізму". Москва посилила підтримку європейських пацифістів, які виступають за негайне припинення бойових дій з міркувань гуманності. Реалізація подібних ідей пов'язана з загрозою швидкої перемоги агресора над Україною. Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що російська пропаганда здійснює спроби використовувати в своїх інтересах наративи "хибного пацифізму", щоб отримати підтримку частини світової спільноти.

За словами польського чиновника, оскільки Росії потрібне уявне "перемир'я" на війні проти України, її пропагандистська машина посилила інформаційну підтримку пацифістів Європи, які просувають ідеї негайного припинення війни з міркувань гуманності.

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"Однак втілення таких ідей призведе до того, що Росія може здобути швидку перемогу над Україною", - зазначив Жарин.

Також він додав, що публіцисти, наративи яких "узгоджуються з напрямком російської пропаганди" і включають звинувачення на адресу Варшави і колективного Заходу в нібито "провокуванні війни", є і в Польщі.

"Подібні дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого - змусити Захід відмовитися від підтримки України", - підкреслив Станіслав Жарин.

Пропаганда в Росії

Один з політологів Кремля, пропагандист Сергій Марков раніше заявив, що розв'язана агресором Росією війна проти України провалилася. За його словами, ЗСУ виявилися занадто сильною армією, а для так званої "реалізації планів" окупантів щодо захоплення Києва може знадобитися 25 років.

В Інституті вивчення війни зазначили, що у Кремлі почалася боротьба між головними дійовими особами в оточенні Володимира Путіна. На думку аналітиків, про це свідчить заява спікерки МЗС окупантів РФ Марії Захарової про невдалі спроби Москви сформувати єдиний інформаційний простір. До того ж, як вважають в ISW, Путін втратив контроль над машиною пропаганди агресора Росії.

Війна Росії проти України:

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